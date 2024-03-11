Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Disalip AC Milan di Klasemen Liga Italia 2023-2024, Massimiliano Allegri Ingatkan Target Awal Bianconeri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |17:35 WIB
Juventus Disalip AC Milan di Klasemen Liga Italia 2023-2024, Massimiliano Allegri Ingatkan Target Awal <i>Bianconeri</i>
Massimiliano Allegri kesal Juventus dibebani orang-orang ekspektasi tinggi (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

TURIN - Juventus mulai disalip AC Milan di papan klasemen Liga Italia 2023-2024. Pelatih Massimiliano Allegri langsung mengingatkan target utama Bianconeri bukanlah bersaing di jalur perebutan scudetto bersama Inter Milan.

Milan sukses mendongkel rivalnya itu dari posisi dua klasemen Liga Italia 2023-2024 usai menang 1-0 atas Empoli di giornata 28. Juventus sendiri ditahan Atalanta dengan skor 2-2 pada Senin (11/3/2024) dini hari WIB.

Juventus vs Atalanta

Hasil itu membuat koleksi poin Milan menjadi 59 dari 28 laga. Sementara itu, Juventus mengumpulkan 58 angka. Mereka pun harus turun ke posisi tiga setelah hanya sekali menang dalam tujuh laga terakhir di Liga Italia.

Padahal, si Nyonya Tua sempat disebut-sebut sebagai pesaing terkuat Inter Milan untuk scudetto Liga Italia 2023-2024. Nerazzurri kini malah berlari sendirian di puncak klasemen dengan torehan 75 angka.

Allegri lalu buru-buru menepis anggapan yang berkembang Juventus layak untuk menjadi penantang serius titel juara. Ia mengingatkan target awal klub adalah lolos ke Liga Champions musim depan.

"Ini semua soal persepsi. Jika kami kalah di dua laga lebih awal dari ini, lalu mengalahkan Atalanta dan imbang melawan Napoli, Anda akan memandang raihan 58 poin ini dengan berbeda," tukas Allegri, mengutip dari Football Italia, Senin (11/3/2024).

Halaman:
1 2
      
