HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Diimbangi Atalanta 2-2, Massimiliano Allegri Tetap Apresiasi Permainan Bianconeri

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |08:59 WIB
Juventus Diimbangi Atalanta 2-2, Massimiliano Allegri Tetap Apresiasi Permainan Bianconeri
Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN – Juventus harus puas berbagi angka usai bermain imbang 2-2 melawan Atalanta di pekan ke-28 Liga Italia 2023-2024. Meski demikian, Massimiliano Allegri memberikan apresiasi permainan timnya di laga tersebut.

Juventus diimbangi Atalanta di Allianz Stadium, Turin, Italia pada Senin (11/3/2024) dini hari WIB. Bianconeri -julukan Juventus- yang sempat tertinggal mencetak dua gol lewat tendangan Andrea Cambiaso (66’), dan Arkadiusz Milik (70’).

Sementara, sepasang gol untuk Atalanta dicatatkan oleh Teun Koopmeiners (35’, 75’). Hasil sama kuat ini membuat Juventus gagal mempertahankan posisi kedua klasemen yang sudah dikudeta oleh AC Milan.

Namun, Allegri merasa puas dengan penampilan Bianconeri dalam laga tersebut. Pelatih asal Italia itu hanya meminta para pemainnya untuk mengevaluasi skema bertahan di pertandingan selanjutnya.

“Saya pikir kami tampil bagus melawan tim Atalanta yang bagus, mereka melakukannya dengan baik melalui tendangan bebas dan gol kedua, padahal kami seharusnya bisa bertahan lebih baik,” tutur Allegri dinukil dari Football Italia, Senin (11/3/2024).

“Kami juga memiliki determinasi, ketabahan, dan teknik yang lebih besar di babak kedua. Kami perlu meningkatkan pertahanan kami ketika kami memimpin,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
