HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Berpeluang Gabung AFF Andai Piala AFF Masuk Agenda Resmi FIFA, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia di Piala Asia 2023!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:42 WIB
5 Negara Berpeluang Gabung AFF Andai Piala AFF Masuk Agenda Resmi FIFA, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia di Piala Asia 2023!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 negara berpeluang gabung AFF andai Piala AFF masuk agenda resmi FIFA menarik diulas. Salah satunya ada negara yang baru jadi rival Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Ya, Piala AFF jadi salah satu ajang sepakbola yang dinantikan khalayak ramai karena mempertemukan negara-negara kuat di Asia Tenggara. Pertarungan sengit pun kerap tersaji.

Sayangnya, turnamen ini tak masuk kalender FIFA. Tetapi, Presiden FIFA, Gianni Infantino, belakangan memberi sinyal bahwa akan mempertimbangkan memasukkan Piala AFF ke jadwal resmi FIFA.

Sejauh ini, di Asia sendiri, hanya ada dua turnamen yang masuk agenda FIFA. Selain Piala Asia, ada juga Piala Dunia FIFA Arab.

Jika akhirnya masuk kalender FIFA, sejumlah negara diprediksi berpotensi gabung AFF. Negara mana sajakah itu? Berikut 5 negara berpeluang gabung AFF andai Piala AFF masuk agenda resmi FIFA.

5. Belarusia

Timnas Belarusia

Salah satu negara berpeluang gabung AFF andai Piala AFF masuk agenda resmi FIFA adalah Belarusia. Mereka berpotensi merapat ke AFF usai dilarang tampil oleh FIFA dan UEFA buntut mendukung Rusia dalam invasi ke Ukraina.

“Pada KTT Olimpiade ke-11, Dewan Olimpiade Asia (OCA) menawarkan untuk memfasilitasi partisipasi atlet dari Rusia dan Belarusia dalam kompetisi internasional di Asia,” tulis @theaseanfootball.

Tentu saja, menarik jika Belarusia bisa ikut mentas di Piala AFF. Mereka kini bertengger di posisi ke-95 dalam ranking FIFA.

4. Kirgistan

Timnas Kirgistan

Kemudian, ada Kirgistan. Mereka juga tertarik untuk mengikuti kompetisi Piala AFF. Hal itu terlihat dari pertemuan Presiden AFF, Samet Khev, dengan pihak Federasi Sepakbola Kirgistan pada pertengahan Oktober 2023.

“Presiden Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) Samet Khev dan Sekretaris Jenderal Winston Lee mengunjungi dan bekerja sama dengan Federasi Kirgistan,” tulis laporan The Thao 247.

“Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai banyak kesepakatan kerja sama, termasuk keikutsertaan Timnas Kirgistan di semua level turnamen yang diselenggarakan oleh AFF,” lanjutnya.

Jika bisa ikut ambil bagian, persaingan di Piala AFF tentu menjadi makin seru. Kirgistan sendiri diketahui menduduki peringkat ke-104 di ranking FIFA saat ini.

Halaman:
1 2 3
      
