Kisah Mantan Pemain Timnas Maroko yang Hampir Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2016

KISAH mantan pemain Timnas Maroko, Driss Fettouhi, yang hampir memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2016 akan diulas Okezone. Di tahun tersebut, Driss Fettouhi yang tercatat tiga kali membela Timnas Maroko senior disebut-sebut memiliki paspor Indonesia.

Asumsi itu muncul karena di laman Transfermarkt, kewarganegaraan Driss Fettouhi terdiri dari dua negara, yakni Maroko dan Indonesia. Salah satu media Maroko, Lions de Atlas pun menyoroti kondisi ini.

(Driss Fettouhi saat memperkuat Timnas Maroko U-23)

“Pemain kelahiran Kota Casablanca yang kini mentas bersama Ajman (Uni Emirat Arab) telah memutuskan memilih kewarganegaraan Indonesia setelah kariernya di Tim Nasional Maroko terhenti di Pra-Olimpiade 2012. Namun, Driss Fettouhi belum mengeluarkan pernyataan atas hal ini,” tulis Lions de Atlas.

Pemberitaan di atas sempat membuat asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2016, Wolfgang Pikal, angkat bicara. Pria berdarah Austria itu tak mau tertipu alias lebih dulu mengecek apakah benar Driss Fettouhi memiliki paspor Indonesia atau tidak.

Beredar kabar, Driss Fettouhi mendapatkan paspor Indonesia ketika memperkuat Timnas Maroko U-23 di Asian Solidarity Games 2013 Palembang. Ia disebut diberikan paspor Indonesia dari salah satu pejabat karena tampil impresif di ajang tersebut.

Namun, dalam penelusuan Okezone, Driss Fettouhi tidak terdaftar di skuad Timnas Maroko U-23 di ajang Asian Solidarity Games 2013 yang diadakan di Palembang. Lantas, kok bisa Driss Fettouhi ngaku-ngaku memiliki paspor Indonesia?