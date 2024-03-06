Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Mantan Pemain Timnas Maroko yang Hampir Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2016

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |13:15 WIB
Kisah Mantan Pemain Timnas Maroko yang Hampir Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2016
Kisah pemain Timnas Maroko yang hampir perkuat Timnas Maroko di Piala AFF 2016. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)
A
A
A

KISAH mantan pemain Timnas Maroko, Driss Fettouhi, yang hampir memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2016 akan diulas Okezone. Di tahun tersebut, Driss Fettouhi yang tercatat tiga kali membela Timnas Maroko senior disebut-sebut memiliki paspor Indonesia.

Asumsi itu muncul karena di laman Transfermarkt, kewarganegaraan Driss Fettouhi terdiri dari dua negara, yakni Maroko dan Indonesia. Salah satu media Maroko, Lions de Atlas pun menyoroti kondisi ini.

Driss Fettouhi saat memperkuat Timnas Maroko U-23

(Driss Fettouhi saat memperkuat Timnas Maroko U-23)

“Pemain kelahiran Kota Casablanca yang kini mentas bersama Ajman (Uni Emirat Arab) telah memutuskan memilih kewarganegaraan Indonesia setelah kariernya di Tim Nasional Maroko terhenti di Pra-Olimpiade 2012. Namun, Driss Fettouhi belum mengeluarkan pernyataan atas hal ini,” tulis Lions de Atlas.

Pemberitaan di atas sempat membuat asisten pelatih Timnas Indonesia pada 2016, Wolfgang Pikal, angkat bicara. Pria berdarah Austria itu tak mau tertipu alias lebih dulu mengecek apakah benar Driss Fettouhi memiliki paspor Indonesia atau tidak.

Beredar kabar, Driss Fettouhi mendapatkan paspor Indonesia ketika memperkuat Timnas Maroko U-23 di Asian Solidarity Games 2013 Palembang. Ia disebut diberikan paspor Indonesia dari salah satu pejabat karena tampil impresif di ajang tersebut.

Namun, dalam penelusuan Okezone, Driss Fettouhi tidak terdaftar di skuad Timnas Maroko U-23 di ajang Asian Solidarity Games 2013 yang diadakan di Palembang. Lantas, kok bisa Driss Fettouhi ngaku-ngaku memiliki paspor Indonesia?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656525/indonesia-tembus-60-emas-di-sea-games-2025-menembak-catur-dan-angkat-besi-tampil-moncer-qgv.webp
Indonesia Tembus 60 Emas di SEA Games 2025: Menembak, Catur, dan Angkat Besi Tampil Moncer
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Reaksi Indra Sjafri usai Didepak PSSI Buntut Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement