Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Tampil Solid, Debut Maarten Paes di Ajax Amsterdam Tetap Panen Kritik Pengamat Belanda

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |11:20 WIB
Meski Tampil Solid, Debut Maarten Paes di Ajax Amsterdam Tetap Panen Kritik Pengamat Belanda
Kiper Ajax Amsterdam, Maarten Paes. (Foto: Instagram/afcajax)
A
A
A

AMSTERDAM – Langkah awal Maarten Paes bersama raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, tidak lepas dari pantauan kritis para pengamat sepak bola setempat. Meski menunjukkan performa yang menjanjikan di bawah mistar gawang, kiper andalan Timnas Indonesia ini dinilai masih memiliki celah yang harus segera dibenahi agar tampil sempurna di Liga Belanda.

1. Statistik Gemilang

Maarten Paes resmi melakoni debutnya bersama Ajax Amsterdam pada Minggu 22 Februari 2026 lalu saat menghadapi NEC Nijmegen yang berakhir imbang 1-1. Kiper berusia 27 tahun tersebut mendapatkan kepercayaan tampil menyusul cederanya penjaga gawang utama, Vitezslav Jaros.

Mengingat Jaros dipastikan absen hingga akhir musim, Paes diprediksi akan menjadi tumpuan utama De Godenzonen dalam sisa kompetisi tahun ini.

Dalam laga perdananya, mantan pemain FC Dallas ini sebenarnya tampil impresif dengan membukukan tujuh penyelamatan krusial yang menjaga gawang Ajax dari kebobolan lebih banyak. Namun, catatan statistik yang apik tersebut rupanya belum mampu memuaskan Valentino Driessen, pengamat sepak bola terkemuka Belanda.

Maarten Paes
Maarten Paes

Driessen menyoroti kemampuan Paes dalam menginisiasi serangan atau proses build-up dari lini belakang yang dianggap masih berisiko. Driessen menilai aspek distribusi bola Paes masih perlu dipoles lebih dalam lagi.

2. Kritik Membangun

"Dia (Maarten Paes) menyelamatkan beberapa bola bagus, tetapi terkadang dia menimbulkan masalah bagi para beknya dengan permainan membangun serangannya," kata Driessen dikutip dari Voetbal Primeur, Rabu (25/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/51/3203379/jose_mourinho-EP0A_large.jpg
Kisah Kontroversial Jose Mourinho, Pelatih yang Tak Suka Pemainnya Ikut Berpuasa Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/51/3203466/simak_kisah_pelatih_timnas_curacaco_dick_advocaat_resmi_mundur_usai_lolos_ke_piala_dunia_2026-TjW9_large.jpg
Kisah Pelatih Timnas Curacao Dick Advocaat Resmi Mundur Usai Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/51/3203259/maarten_paes-TwLO_large.jpg
Tampil Heroik di Laga Perdana, Maarten Paes Langsung Curi Hati Pelatih Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/51/3203241/bambang_pamungkas-wY9W_large.jpg
Kisah Bambang Pamungkas Gagal Main di Tim Senior Roda JC karena Kalah Saing dari 3 Pemain Asing
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/25/11/1680531/hasil-playoff-liga-champions-atletico-lolos-ke-16-besar-inter-tersingkir-zbw.webp
Hasil Playoff Liga Champions: Atletico Lolos ke 16 Besar, Inter Tersingkir
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/13/presiden_fifa_gianni_infantino.jpg
Presiden FIFA Jamin Piala Dunia 2026 Tetap Aman meski Meksiko Memanas!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement