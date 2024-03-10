Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Main Penuh, FC Dallas Kalah Tipis 1-2 dari New York Red Bulls

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, baru saja berlaga membela klubnya, FC Dallas, dalam lanjutan Liga Amerika Serikat 2023-2024. Tetapi, Maarten Paes yang bermain 90 menit penuh gagal membawa timnya kalahkan New York Red Bulls.

Duel New York Red Bulls vs FC Dallas berlangsung di Red Bull Arena, Minggu (10/3/2024) pagi WIB. Dalam laga itu, FC Dallas tumbang dengan skor tipis 1-2.

Meski begitu, Maarten Paes tetap bermain cukup apik. Dia melakukan tujuh penyelamatan dalam laga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

New York Red Bulls dan FC Dallas tidak langsung menampilkan intensitas tinggi dalam laga itu. Sebab, kedua tim secara perlahan berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

New York Red Bulls mencetak gol ke gawang yang dikawal Maarten Paes pada menit ke-30. Gol itu dilesatkan oleh Emil Forsberg lewat tendangan penalti.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. New York Red Bulls sementara waktu unggul 1-0 atas FC Dallas.