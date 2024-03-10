Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Main Penuh, FC Dallas Kalah Tipis 1-2 dari New York Red Bulls

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |09:52 WIB
Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Main Penuh, FC Dallas Kalah Tipis 1-2 dari New York Red Bulls
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: Reuters)
A
A
A

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, baru saja berlaga membela klubnya, FC Dallas, dalam lanjutan Liga Amerika Serikat 2023-2024. Tetapi, Maarten Paes yang bermain 90 menit penuh gagal membawa timnya kalahkan New York Red Bulls.

Duel New York Red Bulls vs FC Dallas berlangsung di Red Bull Arena, Minggu (10/3/2024) pagi WIB. Dalam laga itu, FC Dallas tumbang dengan skor tipis 1-2.

Maarten Paes

Meski begitu, Maarten Paes tetap bermain cukup apik. Dia melakukan tujuh penyelamatan dalam laga tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

New York Red Bulls dan FC Dallas tidak langsung menampilkan intensitas tinggi dalam laga itu. Sebab, kedua tim secara perlahan berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

New York Red Bulls mencetak gol ke gawang yang dikawal Maarten Paes pada menit ke-30. Gol itu dilesatkan oleh Emil Forsberg lewat tendangan penalti.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. New York Red Bulls sementara waktu unggul 1-0 atas FC Dallas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658435/sakhi-atlet-junior-panahan-dki-borong5-emas-di-kejurnas-panahan-antar-club-2025-prr.webp
Sakhi, Atlet Junior Panahan DKI BorongÂ 5 Emas di Kejurnas Panahan Antar Club 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Bertarung dalam Rasa Sakit, Sabar/Reza Gugur Terhormat di Semifinal World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement