HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramadhan Sananta dan Muhammadi Riyandi Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Manajemen Persis Solo Minta Keringanan

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |09:42 WIB
Ramadhan Sananta dan Muhammadi Riyandi Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia, Manajemen Persis Solo Minta Keringanan
Ramadhan Sananta kala membela Persis Solo. (Foto: Ligaindonesiabaru.com)
A
A
A

SOLO Persis Solo bereaksi atas pemanggilan dua pemainnya, yakni Ramadhan Sananta dan Muhammadi Riyandi, oleh Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia. Manajemen Persis Solo meminta keringanan terkait hal itu.

Seperti diketahui, nama Ramadhan Sananta dan Muhammad Riyandi masuk daftar 28 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk persiapan mentas di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan ini, Timnas Indonesia memang akan melanjutkan perjalanan mentas di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Ramadhan Sananta

Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Vietnam dua kali, yakni pada 21 dan 26 Maret 2024. Ke-28 pemain yang dipanggil, termasuk Ramadhan Sananta dan Muhammadi Riyandi, pun diminta bergabung ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pada 13 Maret-5 April 2024.

Manajer Persis Solo, Chairul Basalamah, memastikan pihaknya bakal melepas kedua pemain itu. Namun, manajemen Persis Solo akan meminta keringanan agar Riyandi dan Sananta masih bisa membela Persis Solo pada dua laga di Liga 1 2023-2024.

"Ini agak berat, kami akan bersurat. Kalau bisa masih bisa pakai tanggal 14 Maret dan tanggal 4 April. Harapannya bisa dikasih kelonggaran sih," ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (9/3/2024).

Halaman:
1 2
      
