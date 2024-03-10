Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Ramadhan, Bojan Hodak Beberkan Program Latihan Persib Bandung Selama Bulan Puasa

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |14:53 WIB
Jelang Ramadhan, Bojan Hodak Beberkan Program Latihan Persib Bandung Selama Bulan Puasa
Para pemain Persib Bandung kala berlatih. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, beberkan program latihan timnya selama bulan puasa. Sebab, para pemainnya yang beragama Islam sebentar lagi akan menjalani ibadah di bulan suci Ramadhan.

Selama bulan Ramadhan, ada tiga pertandingan yang harus dilalui Maung Bandung -julukan Persib. Pertama, ada laga away melawan Persikabo 1973 yang akan digelar Jumat 15 Maret 2024.

Persib Bandung

Lalu, ada laga kandang melawan Bhayangkara FC yang digelar pada 28 Maret 2024. Terakhir, ada pertandingan melawan Persita Tangerang yang berlangsung pada 2 April 2024.

Bojan Hodak memastikan akan menggelar latihan pada malam hari. Sebab, ketiga laga di bulan puasa itu digelar pada malam hari, tepatnya pukul 20.30 WIB.

“Kami nanti akan bermain malam hari, jadi nanti kami juga akan berlatih di malam hari. Karena jika kami berlatih sore hari, pemain tidak dalam kondisi yang 100 persen,” kata Bojan Hodak, Minggu (10/3/2024).

