Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Kericuhan Suporter Sempat Terjadi di Flyover Pasupati

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |03:39 WIB
Usai Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Kericuhan Suporter Sempat Terjadi di Flyover Pasupati
Suporter sempat ricuh usai kemenangan Persib atas Persija Jakarta. (Foto: Agung/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Kericuhan suporter mewarnai kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Hanya saja kericuhan yang melibatkan oknum suporter itu tidak terjadi di Stadion si Jalak Harupat, venue dari Persib vs Persija, melainkan di flyover Pasupati, Bandung.

Bentrokan antarmassa yang tengah merayakan kemenangan Persib itu terjadi di tengah jalan perempatan Tamansari, Baltos tepatnya dibawah jembatan flyover Pasupati, Kota Bandung.

Diduga, kericuhan tersebut dipicu oleh massa yang berkumpul dengan pemotor yang melintas menggunakan knalpot brong. Aksi tak terpuji itu terekam kamera video dan viral di media sosial.

"Kampungan, kampungan, kampungan," teriak massa seperti yang terlihat dalam video, dikutip Minggu (10/3/2024).

Sementara itu, berdasarkan pantauan terkini di lapangan, bentrokan antarmassa tersebut telah berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian.

Kericuhan sempat terjadi usai laga Persib vs Persija

Meski begitu, para suporter yang didominasi oleh kendaraan bermotor ini membuat arus lintas lumpuh total.

Sebelumnya, ribuan suporter Persib atau Bobotoh memenuhi jalur Jalan Dr. Djunjunan, Kota Bandung atau tepatnya dekat pintu Tol Pasteur pada Sabtu (9/3/2024) malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658333/indonesia-kemas-91-emas-hapus-mimpi-buruk-catatan-tandang-sea-games-32-tahun-tnw.webp
Indonesia Kemas 91 Emas, Hapus Mimpi Buruk Catatan Tandang SEA Games 32 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/pelatih_dewa_united_jan_olde_riekerink.jpg
Komentar Mengejutkan Pelatih Dewa United soal Transfer Ivar Jenner dan Joey Pelupessy
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement