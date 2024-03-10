Usai Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Kericuhan Suporter Sempat Terjadi di Flyover Pasupati

Suporter sempat ricuh usai kemenangan Persib atas Persija Jakarta. (Foto: Agung/MPI)

BANDUNG - Kericuhan suporter mewarnai kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Hanya saja kericuhan yang melibatkan oknum suporter itu tidak terjadi di Stadion si Jalak Harupat, venue dari Persib vs Persija, melainkan di flyover Pasupati, Bandung.

Bentrokan antarmassa yang tengah merayakan kemenangan Persib itu terjadi di tengah jalan perempatan Tamansari, Baltos tepatnya dibawah jembatan flyover Pasupati, Kota Bandung.

Diduga, kericuhan tersebut dipicu oleh massa yang berkumpul dengan pemotor yang melintas menggunakan knalpot brong. Aksi tak terpuji itu terekam kamera video dan viral di media sosial.

"Kampungan, kampungan, kampungan," teriak massa seperti yang terlihat dalam video, dikutip Minggu (10/3/2024).

Sementara itu, berdasarkan pantauan terkini di lapangan, bentrokan antarmassa tersebut telah berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian.

Meski begitu, para suporter yang didominasi oleh kendaraan bermotor ini membuat arus lintas lumpuh total.

Sebelumnya, ribuan suporter Persib atau Bobotoh memenuhi jalur Jalan Dr. Djunjunan, Kota Bandung atau tepatnya dekat pintu Tol Pasteur pada Sabtu (9/3/2024) malam.