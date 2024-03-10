Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh Tumpah Ruah di Jalan, Rayakan Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |01:47 WIB
Bobotoh rayakan kemenangan Persib Bandung 2-1 atas Persija Jakarta. (Foto: Media Persib)
BANDUNG - Suporter Persib Bandung tumpah ruah di jalan di Kota Bandung, Jawa Barat usai tim berjuluk Pangeran Biru menang 2-1 atas rival abadi mereka, yakni Persija Jakarta. Tentu kemenangan atas musuh abadi menjadi momen yang spesial, sehingga tidak heran jika bobotoh –sebutan fans Persib– sampai merayakan kemenangan itu di jalanan.

Ya, sejumlah ruas jalan di Bandung menjadi ramai usai Persib menang 2-1 atas Persija di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu 9 Maret 2024.

Di antaranya di Flyover Pasupati atau Mochtar Kusumaatmadja, tepatnya di perempatan Jalan Cikapayang - Tamansari. Mereka menutup jalan, yang berimbas adanya kemacetan.

Euforia kemangan klub kebanggaan asal Jawa Barat itu diunggah akun Instagram @bgd.info. Dalam keterangannya, akun Intagram itu menuliskan ada sejumlah titik yang menjadi pusat berkumpul para bobotoh.

“Selain diatas flyover, juga sedang ada perayaan atas kemenangan Persib Bandung terhadap Persija Jakarta di bawah Flyover Prof. Dr. Kusumaatmaja (Flyover Pasupati), tepaynya di stopan Baltos, Bandung pada Sabtu, 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.45 WIB," tulis akun tersebut, dikutip Minggu (10/3/2024).

Persib Bandung vs Persija Jakarta

Terpantau dalam video yang beredar, selain membawa bendera dukungan untuk Persib Bandung, Bobotoh juga menyalakan flare. Beberapa chant juga dinyanyikan untuk tim kebanggaan asal Kota Bandung itu.

