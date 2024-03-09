Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bantu Persib Bandung Kalahkan Persija Jakarta, Rezaldi Hehanusa: Senang Bisa Menang

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |22:47 WIB
Bantu Persib Bandung Kalahkan Persija Jakarta, Rezaldi Hehanusa: Senang Bisa Menang
Pemain Persib Bandung, Rezaldi Hehanusa (kanan). (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Rezaldi Hehanusa mengaku senang karena timnya menang atas Persija Jakarta. Meski melawan mantan timnya, Rezaldi nyatanya tetap bemain profesional hingga membantu tim berjuluk Maung Bandung itu menang 2-1 dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (9/3/2024) tersebut.

Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Rezaldi Hehanussa akui pertandingan melawan Persija awalnya berjalan sulit. Bahkan dia sudah merasakan kesulitan menghadapi Persija di babak pertama.

Hebatnya, Persib dapat meredam permainan Persija. Rezaldi yang bermain sebagai fullback kiri pn bermain tak kalah baik, sehingga ia pun merasa senang Persib akhinya menang 2-1.

“Saya bilang kalau ya bagus juga Persija tim bagus juga, di babak pertama saya merasa kesulitan dan saya senang di pertandingan ini bisa merasakan kemenangan. Ini modal bagus kami untuk tetap ada di atas,” ujar Rezaldi Hehanusa pascalaga Persib vs Persija, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Rezaldi Hehanusa

Selanjutnya, Rezaldi berharap Persib bisa terus menjaga tren kemenangan tersebut. Sebab ia ingin Persib menjaga posisi empat besar agar masuk ke Champions Series dan menjuarai Liga 1 2023-2024.

“Semoga ke depannya kita menjadi lebih baik, kita tetap di atas, bisa masuk Champions series dan insya Allah bisa menjadi juara ke depannya,” harap Rezaldi Hehanussa usai pertandingan.

Halaman:
1 2
      
