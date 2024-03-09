Jumpa Rezaldi Hehanusa di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa Bilang Begini

BANDUNG – Pemain Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa berjumpa kawan lamanya, Rezaldi Hehanusa yang kini membela Persib Bandung. Keduanya saling berjumpa lagi karena Persija dan Persib baru saja bentrok.

Ya, Andritany dan Rezaldi kini menjadi musuh dalam pertarungan di laga ke-28 Liga 1 2023-2024 antara Persija kontra Persib yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (9/3/2024). Padahal dulunya kedua pemain itu berada di satu tim yang sama, yakni Persija.

Meski kini bermusuhan, kapten Persija Jakarta itu mengaku senang bisa berjumpa dan melawan Rezaldi Hehanussa. Pasalnya kini, sahabatnya itu dulu pernah membela Macan Kemayoran dan kini pindah Haluan ke Persib Bandung.

Usai kini bertemu lagi, Andritany pun merasa Rezaldi sudah mulai kembali ke performa terbaiknya. Sebab dulu performa Rezaldi diakui Andritany sempat meredup lantaran mengalami cedera.

“Saya melihat, pasca cedera, dia belum kembali ke performanya dan sekarang kembali ke top performanya di Persib Bandung,” kata Andritany usai pertandingan melawan Persib, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Andritany memastikan siapapun bisa pindah membela klub lain seperti yang dilakukan Rezaldi Hehanussa. Meski sudah cukup lama membela Persija, pemain yang akrab disapa Bule itu memutuskan untuk membela Persib.