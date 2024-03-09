Liga 1 2023-2024: Rayakan Kemenangan atas Persija Jakarta, Ribuan Bobotoh Sambut Persib Bandung di Pintu Tol Pasteur

BANDUNG - Ribuan suporter Persib Bandung atau Bobotoh memenuhi jalur Jalan Dr. Djunjunan, Kota Bandung atau tepatnya dekat pintu Tol Pasteur pada Sabtu (9/3/2024) malam. Kehadiran para Bobotoh ini untuk menyambut kepulangan Persib yang baru saja meraih kemenangan atas Persija Jakarta dalam pertandingan Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat ribuan Bobotoh yang didominasi oleh kendaraan bermotor ini merayakan euforia kemenangan Persib dengan menyalakan flare.

Terdengar pula, suara bising dari knalpot hingga klakson yang terus menerus disuarakan oleh para Bobotoh.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, skuad Maung Bandung tidak akan menepi di Graha Persib yang berada di Jalan Sulanjana.

Namun, tim asuhan Bojak Hodak itu disebutkan akan langsung menuju kediamannya masing-masing.

Untuk diketahui, Persib sukses meraih kemenangan 2-1 atas Persija dalam lanjutan Liga 1 musim 2023/2024 pekan ke-28 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024).