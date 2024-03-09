Andritany Ardhiyasa Sampaikan Permintaan Maaf Untuk Jakmania Usai Persija Jakarta Kalah 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024

BANDUNG - Andritany Ardhiyasa menyampaikan permintaan maaf untuk The Jakmania atas kekalahan Persija Jakarta dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran takluk 1-2 kala bertamu ke Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024).

“Saya mengucapkan selamat kepada Persib Bandung mendapatkan tiga poin di sore hari ini. Saya juga meminta maaf kepada para suporter yaitu The Jakmania, kita tidak bisa membawa poin ke Jakarta, poin yang sangat penting,” ungkap Andritany usai pertandingan.

Kapten Persija ini akui sangat kecewa atas kekalahan yang dialami timnya ini. Tentunya ini bukan hasil yang diinginkan.

“Tentu kita masih harus berjuang untuk menggapai posisi aman dari zona degradasi karena di bawah terus mendesak kita dan terus merangkak naik dan kita terus berjuang aman dari zona degradasi,” tegasnya.

Andritany memastikan tekanan tetap dirasakan timnya meski laga ini digelar tanpa penonton. Menurutnya, derby tetap lah derby, baik itu ada penonton atau tidak ada penonton.