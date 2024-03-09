Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Andritany Ardhiyasa Sampaikan Permintaan Maaf Untuk Jakmania Usai Persija Jakarta Kalah 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |20:15 WIB
Andritany Ardhiyasa Sampaikan Permintaan Maaf Untuk Jakmania Usai Persija Jakarta Kalah 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024
Kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

BANDUNG - Andritany Ardhiyasa menyampaikan permintaan maaf untuk The Jakmania atas kekalahan Persija Jakarta dari Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran takluk 1-2 kala bertamu ke Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024).

“Saya mengucapkan selamat kepada Persib Bandung mendapatkan tiga poin di sore hari ini. Saya juga meminta maaf kepada para suporter yaitu The Jakmania, kita tidak bisa membawa poin ke Jakarta, poin yang sangat penting,” ungkap Andritany usai pertandingan.

Kapten Persija ini akui sangat kecewa atas kekalahan yang dialami timnya ini. Tentunya ini bukan hasil yang diinginkan.

“Tentu kita masih harus berjuang untuk menggapai posisi aman dari zona degradasi karena di bawah terus mendesak kita dan terus merangkak naik dan kita terus berjuang aman dari zona degradasi,” tegasnya.

Andritany memastikan tekanan tetap dirasakan timnya meski laga ini digelar tanpa penonton. Menurutnya, derby tetap lah derby, baik itu ada penonton atau tidak ada penonton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658101/diananda-choirunisa-anak-dalam-kandungan-saya-bantu-raih-emas-di-sea-games-2025-naa.webp
Diananda Choirunisa: Anak dalam Kandungan Saya Bantu Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/pelatih_dewa_united_jan_olde_riekerink.jpg
Dewa United Bantai Persis Solo, Jan Olde Riekerink Tetap Semprot Pemain dan VAR
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement