HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalah 1-2 dari Persib Bandung, Thomas Doll Akui Persija Jakarta Lakukan Kesalahan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |19:40 WIB
Kalah 1-2 dari Persib Bandung, Thomas Doll Akui Persija Jakarta Lakukan Kesalahan
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll (Foto: M Ghani)
BANDUNG - Thomas Doll mengakui Persija Jakarta melakukan kesalahan saat menghadapi Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Alhasil, Macan Kemayoran kalah dengan skor 1-2 pada laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024).

Thomas Doll merasa seharusnya Persija tidak mengalami kekalahan dari Persib Bandung. Namun dua gol yang berhasil disarangkan Maung Bandung melalui David da Silva (24, 69) terjadi karena kesalahan timnya.

“Kami bisa bertahan dengan baik, dan kami juga punya kesempatan di beberapa situasi, seharusnya kami bisa memiliki penyelesaian akhir dan pemain berlari dengan lebih baik untuk bisa setidaknya meraih hasil imbang,” kata Thomas Doll usai pertandingan.

Hingga akhirnya, Thomas Doll merasakan kekecewaan meski Persib tidak bermain pada permainan terbaiknya. Menurutnya, seharusnya laga berakhir imbang.

“Kedua tim bertahan dengan baik. Tapi kesalahan seharusnya tidak dilakukan di laga derby dan itu kenapa kami harus kembali ke Jakarta tanpa poin. Pada akhirnya ini tidak cukup,” katanya.

Doll pun memastikan timnya perlu melihat tim peringkat bawah. Selisih poin yang sedikit menjadi alasannya.

