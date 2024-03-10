Romelu Lukaku Buka-bukaan soal Masa Depannya di Chelsea, Balik Bela The Blues Lagi?

ROMA – Striker AS Roma, Romelu Lukaku, buka-bukaan soal masa depannya di Chelsea. Akankah dia segera balik bela The Blues -julukan Chelsea- lagi?

Lukaku pun tidak ingin mengungkap soal masa depannya bersama Chelsea. Pasalnya, striker asal Belgia ini enggan membuat kontroversi di Inggris.

Sebagaimana diketahui, Lukaku sejatinya adalah pemain Chelsea. Namun pada musim panas 2023, dia dipinjamkan ke AS Roma hingga akhir musim nanti.

The Blues mengambil langkah seperti itu karena performa striker berusia 30 tahun itu tidak tajam. Lukaku sendiri justru saat ini moncer bersama Giallorossi -julukan AS Roma. Eks bomber Inter Milan itu sejauh ini sudah mengemas 18 gol dari 35 penampilannya di semua kompetisi.

Mengingat performanya yang moncer ini, tentu muncul pertanyaan apakah dia ingin kembali ke Chelsea seusai masa pinjamannya berakhir. Atau justru Lukaku lebih condong memilih bertahan di AS Roma.

Ditanya seperti itu, Lukaku pun tak ingin gegabah menjawabnya. Pemain berpaspor Belgia ini mengatakan harus cerdas dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Karena menurutnya, kemungkinan jawabannya nanti justru akan membuat geger.

“Saya tidak ingin menimbulkan kontroversi di Inggris, saya harus cerdas dalam hal ini,” kata Lukaku sambil tertawa, dilansir dari Football Italia, Minggu (10/3/2024).

Terbaru, Lukaku berhasil menyumbang satu gol dalam kemenangan 4-0 AS Roma atas Brighton Hove Albion di leg pertama 16 besar Liga Europa 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Olimpico, Jumat 8 Maret 2024 dini hari WIB.