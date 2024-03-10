Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Romelu Lukaku Buka-bukaan soal Masa Depannya di Chelsea, Balik Bela The Blues Lagi?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:21 WIB
Romelu Lukaku Buka-bukaan soal Masa Depannya di Chelsea, Balik Bela The Blues Lagi?
Romelu Lukaku kala membela AS Roma. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – Striker AS Roma, Romelu Lukaku, buka-bukaan soal masa depannya di Chelsea. Akankah dia segera balik bela The Blues -julukan Chelsea- lagi?

Lukaku pun tidak ingin mengungkap soal masa depannya bersama Chelsea. Pasalnya, striker asal Belgia ini enggan membuat kontroversi di Inggris.

Romelu Lukaku

Sebagaimana diketahui, Lukaku sejatinya adalah pemain Chelsea. Namun pada musim panas 2023, dia dipinjamkan ke AS Roma hingga akhir musim nanti.

The Blues mengambil langkah seperti itu karena performa striker berusia 30 tahun itu tidak tajam. Lukaku sendiri justru saat ini moncer bersama Giallorossi -julukan AS Roma. Eks bomber Inter Milan itu sejauh ini sudah mengemas 18 gol dari 35 penampilannya di semua kompetisi.

Mengingat performanya yang moncer ini, tentu muncul pertanyaan apakah dia ingin kembali ke Chelsea seusai masa pinjamannya berakhir. Atau justru Lukaku lebih condong memilih bertahan di AS Roma.

Ditanya seperti itu, Lukaku pun tak ingin gegabah menjawabnya. Pemain berpaspor Belgia ini mengatakan harus cerdas dalam menjawab pertanyaan seperti itu. Karena menurutnya, kemungkinan jawabannya nanti justru akan membuat geger.

“Saya tidak ingin menimbulkan kontroversi di Inggris, saya harus cerdas dalam hal ini,” kata Lukaku sambil tertawa, dilansir dari Football Italia, Minggu (10/3/2024).

Terbaru, Lukaku berhasil menyumbang satu gol dalam kemenangan 4-0 AS Roma atas Brighton Hove Albion di leg pertama 16 besar Liga Europa 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Olimpico, Jumat 8 Maret 2024 dini hari WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/50/1658467/duel-kontroversial-anthony-joshua-hajar-jake-paul-hasilkan-uang-rp16-triliun-unu.webp
Duel Kontroversial Anthony Joshua Hajar Jake Paul Hasilkan Uang Rp1,6 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/hector_souto.jpg
Terbongkar! Ini Kalimat Sakti Hector Souto yang Bikin Thailand Bertekuk Lutut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement