Optimis Lolos ke Perempatfinal Liga Champions 2023-2024, Pelatih Napoli Berniat Permalukan Barcelona

NAPLES - Pelatih Napoli, Francesco Calzona berniat mempermalukan Barcelona saat keduanya bermain di Stadion Olimpic Lluis Company, pada Rabu 13 Maret 2024 dini hari WIB mendatang. Caranya tentu dengan mengalahkan Barcelona dan menyingkirkan tim tersebut dari Liga Champions 2023-2024 di hadapan pendukungnya sendiri.

Tak hanya mempermalukan saja, Barcelona pun akan tersingkir dari Liga Champions 2023-2024 andai kalah dari Napoli. Jadi, target utama Napoli adalah memenangkan leg kedua 16 besar Liga Champions 2023-2024 nanti.

Sebagaimana diketahui, tim asal Italia itu wajib mengalahkan Barcelona meskipun hanya dengan skor tipis jika ingin lolos ke babak perempat final. Oleh dikarenakan, pertemuan pertama kedua tim berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

Francesco Calzona mengatakan Napoli dihuni pemain-pemain yang berkualitas dan syarat pengalaman. Hal itu membuatnya optimis I Partenopei -julukan Napoli- bisa mengalahkan Barcelona dalam laga nanti.

"Kami adalah Napoli, tim yang kuat dan kami pergi ke Barcelona dengan tujuan menang," kata Francesco Calzona, Minggu (10/3/2024).