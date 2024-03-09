Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

2 Wonderkid Barcelona Banjir Pujian Usai Susah Payah Menang 1-0 atas Real Mallorca

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |14:37 WIB
2 Wonderkid Barcelona Banjir Pujian Usai Susah Payah Menang 1-0 atas Real Mallorca
Para pemain Barcelona kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

2 wonderkid Barcelona banjir pujian usai susah payah menang 1-0 atas Real Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Kedua pemain itu adalah Lamine Yamal dan Pau Cubarsi.

Ya, Barcelona sukses mengalahkan Mallorca di Estadi Olímpic Lluís Companys, Sabtu (9/3/2024) dini hari WIB. Usai bertarung sengit, Barcelona sukses menang 1-0 atas Mallorca dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024.

Lamine Yamal

Usai laga, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menyatakan dua bintang muda, Lamine Yamal dan Pau Cubarsi, tampil cukup gemilang saat timnya menang. Lamine Yamal sendiri menjadi aktor penting kemenangan Barcelona dengan golnya pada menit ke-73.

Sementara itu, Cubarsi tampil cukup lugas di lini pertahanan. Alhasil, Barcelona tidak kebobolan dalam laga tersebut.

Xavi mengatakan Cubarsi kembali mampu menunjukkan kualitasnya dalam laga itu. Dia nilai pemain tersebut terus berkembang setiap harinya yang menjadi keuntungan untuk Blaugrana -julukan Barcelona.

"Cubarsi cerdas. Dia tahu kapan harus melakukan tantangan dan kapan tidak," kata Xavi, dilansir dari Football Espana, Sabtu (9/3/2024).

"Dia belum pernah kalah dalam satu pun duel malam ini. Padahal, dia melawan pemain yang lebih kuat," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
