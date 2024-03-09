Hasil Barcelona vs Real Mallorca di Liga Spanyol 2023-2024: Lamine Yamal Jadi Pahlawan, Blaugrana Menang 1-0!

HASIL Barcelona vs Real Mallorca di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga pekan ke-28 Liga Spanyol 2023-2024 itu dimenangkan Blaugrana dengan skor 1-0.

Duel Barcelona vs Real Mallorca digelar di Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spanyol, Sabtu (9/3/2024) dini hari WIB. Lamine Yamal jadi pahlawan Barcelona dalam laga ini karena berkat golnya di menit ke-73, kemenangan bisa diraih.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel alot tersaji di sepanjang babak pertama. Barcelona sejatinya berusaha tampil lebih agresif hingga memiliki sejumlah peluang di awal pertandingan, tetapi gagak memanfaatkannya menjadi gol karena solidnya pertahanan tim tamu.

Salah satu peluang Barcelona didapat pada menit ke-21. Tuan rumah mendapat hadiah penalti dari wasit usai Raphinha dilanggar di kotak terlarang.

Ilkay Gundogan pun maju sebagai ekskutor penalti. Tetapi sayang, tendangannya masih gagal membuat bola bersarang di gawang Real Mallorca.

Setelah itu, Real Mallorca juga berusaha membangun serangan balik. Tetapi, usaha mereka terus gagal berbuah manis. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga akhir babak pertama.