Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Psywar Jelang Liverpool vs Manchester City, Erling Haaland Sebut Trent Alexander-Arnold Tak Tahu Rasanya Menangkan Treble

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |20:49 WIB
Psywar Jelang Liverpool vs Manchester City, Erling Haaland Sebut Trent Alexander-Arnold Tak Tahu Rasanya Menangkan Treble
Erling Haaland dan Trent Alexnader-Arnold (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Manchester City akan bertamu ke markas Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024, Minggu (9/3/2024) malam WIB. Jelang laga tersebut, dua pemain dari kedua tim yakni Erling Haaland dan Trent Alexander-Arnold terlibat psywar.

Trent Alexander-Arnold berbicara peluang Liverpool meraih gelar juara Liga Inggris 2023-2024 jelang laga kontra Man City. Menanggapi pernyataan itu, Haaland menilai bek asal Inggris itu hanya iri dengan pencapaian The Citizens yang pernah meraih treble winner.

Selama ditangani Jurgen Klopp, Liverpool telah meraih tujuh gelar termasuk Liga Inggris dan Liga Champions. Pencapaian tersebut jauh dibandingkan Manchester City yang mampu memenangkan 24 gelar di bawah kepelatihan Pep Guardiola dan sukses memenangkan Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA.

Trent Alexander-Arnold mengakui Manchester City lebih sukses dari Liverpool. Kendati demikian, ia menilai trofi yang didapatkan The Reds -julukan Liverpool- lebih bermakna dibanding Manchester City.

Sebab, Trent Alexander-Arnold menilai Manchester City bisa meraih banyak gelar karena memiliki kekuatan finansial. Sementara Liverpool kesulitan untuk membeli pemain incaran yang memiliki harga mahal.

Sementara Erling Haaland merasa tak terganggu dengan komentar Trent Alexander-Arnold. Namun, ia menilai Trent Alexander-Arnold hanya iri karena tidak merasakan bagaimana memenangkan tiga gelar dalam satu musim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658255/klasemen-akhir-sea-games-2025-indonesia-pecahkan-rekor-30-tahun-efv.webp
Klasemen Akhir SEA Games 2025: Indonesia Pecahkan Rekor 30 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/04/marcus_rashford.jpg
Masa Depan Marcus Rashford di Barcelona Masuki Babak Baru Dipengaruhi Kontrak Hansi Flick
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement