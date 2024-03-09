Psywar Jelang Liverpool vs Manchester City, Erling Haaland Sebut Trent Alexander-Arnold Tak Tahu Rasanya Menangkan Treble

MANCHESTER - Manchester City akan bertamu ke markas Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024, Minggu (9/3/2024) malam WIB. Jelang laga tersebut, dua pemain dari kedua tim yakni Erling Haaland dan Trent Alexander-Arnold terlibat psywar.

Trent Alexander-Arnold berbicara peluang Liverpool meraih gelar juara Liga Inggris 2023-2024 jelang laga kontra Man City. Menanggapi pernyataan itu, Haaland menilai bek asal Inggris itu hanya iri dengan pencapaian The Citizens yang pernah meraih treble winner.

Selama ditangani Jurgen Klopp, Liverpool telah meraih tujuh gelar termasuk Liga Inggris dan Liga Champions. Pencapaian tersebut jauh dibandingkan Manchester City yang mampu memenangkan 24 gelar di bawah kepelatihan Pep Guardiola dan sukses memenangkan Liga Champions, Liga Inggris, dan Piala FA.

Trent Alexander-Arnold mengakui Manchester City lebih sukses dari Liverpool. Kendati demikian, ia menilai trofi yang didapatkan The Reds -julukan Liverpool- lebih bermakna dibanding Manchester City.

Sebab, Trent Alexander-Arnold menilai Manchester City bisa meraih banyak gelar karena memiliki kekuatan finansial. Sementara Liverpool kesulitan untuk membeli pemain incaran yang memiliki harga mahal.

Sementara Erling Haaland merasa tak terganggu dengan komentar Trent Alexander-Arnold. Namun, ia menilai Trent Alexander-Arnold hanya iri karena tidak merasakan bagaimana memenangkan tiga gelar dalam satu musim.