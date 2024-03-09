Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Bambang Pamungkas yang Masuk Bidikan Klub Raksasa Liga Inggris pada 2008

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:54 WIB
Kisah Bambang Pamungkas yang Masuk Bidikan Klub Raksasa Liga Inggris pada 2008
Kisah Bambang Pamungkas yang masuk bidikan klub Liga Inggris pada 2008. (Foto: Instagram/@bepe20)
A
A
A

KISAH Bambang Pamungkas yang masuk bidikan klub raksasa Liga Inggris pada 2008 akan diulas Okezone. Bambang Pamungkas sedang memasuki usia emas pesepakbola pada 2008, yakni 28 tahun.

Saat itu, ia berstatus penyerang andalan Persija Jakarta dan Timnas Indonesia. Bepe –sapaan akrab Bambang Pamungkas– merupakan salah satu penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia.

Bambang Pamungkas

Selain memiliki tendangan terukur, Bepe mempunyai sundulan keras yang ditunjang kehebatannya dalam melompat. Berkat beberapa atribut di atas, Bepe sempat masuk incaran klub dua kali juara Liga Inggris, Derby County pada 2008.

Kabar itu disampaikan media asal Inggris, Eye Football. Eye Football menyebut pelatih Derby County, Paul Jewell, tertarik menjadikan Bepe sebagai penyerang mereka di musim 2008-2009.

Masih menurut Eye Football, superagen asal Belanda, Anthony Van Dalen, yang akan menjembatani transfer Bepe dari Persija Jakarta ke Derby County seharga 300 ribu pounds atau sekira Rp5,9 miliar.

Mengutip dari Blog Bepe, bambangpamungkas20 , penasaran dengan kabar di atas, Bepe mencoba menghubungi Anthony Van Dalen. Menurut pengakuan Bepe, ia ternyata kenal secara personal dengan Anthony Van Dalen yang pernah menjadi agen pemain asal Belanda, Jaap Stam.

Halaman:
1 2
      
