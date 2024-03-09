Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pesepakbola Indonesia yang Diincar Klub Top Eropa, Nomor 1 Klub Juara Liga Champions!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |11:21 WIB
3 Pesepakbola Indonesia yang Diincar Klub Top Eropa, Nomor 1 Klub Juara Liga Champions!
Andik Vermansah, 1 dari 3 pesepakbola Indonesia yang diincar klub top Eropa. (Foto: Instagram/@andikvermansah)
A
A
A

SEBANYAK 3 pesepakbola Indonesia yang diincar klub top Eropa akan diulas Okezone. Bakat-bakat yang dimiliki pesepakbola Tanah Air, nyatanya membuat banyak pemandu bakat di klub-klub top Eropa tertarik meminang pemain asal Indonesia.

Namun, karena satu dan lain hal, kesepakatan akhirnya batal tercapai. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pesepakbola Indonesia yang diincar klub top Eropa:

3. Bambang Pamungkas

Bambang Pamungkas

Kabar menghebohkan terjadi pada April 2008 ketika Bambang Pamungkas masih memperkuat Persija Jakarta. Menurut laporan Eye Football, Bepe –sapaan akrab Bambang Pamungkas– dibutuhkan Derby County yang baru saja terdegradasi dari Premier League 2007-2008.

Kabar itu sontak mengejutkan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, Derby County bukanlah tim sembarangan, mengingat pernah dua kali juara Liga Inggris.

Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, kabar di atas hanyalah isu belaka. Sebab, agen pemain yang disebut-sebut bakal menjembatani transfer Bambang Pamungkas ke Derby County, Anthony van Dalen, telah meninggal dunia dua tahun sebelum kabar ini muncul.

Alhasil, Bambang Pamungkas bertahan di Persija Jakarta. Sempat berpindah klub, Bambang Pamungkas akhirnya pensiun di Persija Jakarta pada 2019 atau di usia 39 tahun.

2. Alfin Tuassalamony

Alfin Tuassalamony

Alfin Tuassalamony sempat menjalani karier yang luar biasa bersama klub Liga 2 Belgia, CS Vise, pada 2011-2014. Total, Alfin Tuassalamony saat itu mencatatkan satu gol dan tiga assist dari 49 pertandingan.

Menurut penuturan sahabat Alfin Tuassalamony, Syamsir Alam, klub raksasa Portugal, Benfica, sempat melakukan negosiasi untuk mendapatkan Alfin Tuassalamony. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, kesepakatan batal tercapai. Sekarang di usia 30 tahun, Alfin Tuassalamony membela klub Liga 2 Persela Lamongan.

Halaman:
1 2
      
