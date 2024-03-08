Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Usil Sandy Walsh Ganggu Marselino Ferdinan: Asli Indonesia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |21:05 WIB
Aksi Usil Sandy Walsh Ganggu Marselino Ferdinan: Asli Indonesia
Sandy Walsh dan Marselino Ferdinan (Foto: Instagram/Sandy Walsh)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Sandy Walsh menggoda Marselino Ferdinan dan Rafael Struick saat makan malam bersama. Dalam candaanya itu, ia menyebut Marselino Ferdinan sebagai orang asli Indonesia.

Marselino Ferdinan, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struick, Shayne Pattynama, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, dan Ragnar Oratmangoen makan malam bersama Shin Tae-yong. Mereka semua makan malam bersama di salah satu tempat makan khas Indonesia yang berada di Eropa.

Sementara saat makan malam berlangsung, Sandy Walsh sempat menggoda Marselino Ferdinan. Ia menilai gendang milik KMSK Deinze itu merupakan asli orang Indonesia karena menikmati hidangan asli Tanah Air.

"Asli Indonesia, cendol, soto ayam, krupuk, sambel ulek. Enakkan?" kata Sandy Walsh dalam unggahan Garudafansbook, Jumat (8/3/2024).

Usai menggoda Marselino Ferdinan yang asik menyantap makanan, Sandy Walsh pun menggoda Rafael Struick. Bahkan, penyerang Timnas Indonesia itu tak tahan dengan kesingan Sandy Walsh dan sempat menyembunyikan senyumannya.

"Rafa, rafa, rafa," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
