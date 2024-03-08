Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Memasuki Babak Kedua, Pertandingan Persik Kediri vs RANS Nusantara Ditunda karena Hujan Deras

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |17:11 WIB
Liga 1 2023-2024: Memasuki Babak Kedua, Pertandingan Persik Kediri vs RANS Nusantara Ditunda karena Hujan Deras
Persik Kediri vs RANS Nusantara saling berhadapan di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Persik Kediri)
A
A
A

KEDIRI - Persik Kediri menghadapi RANS Nusantara pada laga lanjutan pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Brawijaya Kediri, Jumat (8/3/2024) sore WIB.

Skor sementara imbang 1-1. Pertandingan yang memasuki babak kedua harus ditunda karena hujan deras.

Jalannya Pertandingan

RANS Nusantara berhasil memimpin pada menit kedua, setelah Mitsuru Maruoka mampu menyelesaikan umpan Evandro Elmer de Carvalho Brandao. Sementara Kenshiro Michael Daniels gagal menggandakan keunggulan RANS Nusantara masih belum berhasil, setelah tendanganya pada menit ke-20 melebar dari sasaran.

Sementara umpan Renan Da Silva pada menit ke-21 gagal dimaksimalkan Flavio Antonio da Silva, sehingga Persik Kediri belum berhasil menyamakan keadaan. Usaha Mitsuru Maruoka untuk mencetak gol keduanya pada menit ke-26 masih belum berhasil, setelah tendangannya masih bisa diamankan kiper Persik Kediri, Dikri Yusron Afafa.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- pun berhasil menyamakan skor usai tendangan Flavio Antonio da Silva tak mampu dijangkau Dikri Yusron Afafa pada menit 28. Sementara tendangan Krisna Bayu Otto Kartika pada menit ke-31 gagal membuat Persik Kediri menggandakan keunggulan, setelah Hilman Syah mampu membaca arah bola.

Halaman:
1 2
      
