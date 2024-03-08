Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Michael Owen Sarankan Xabi Alonso Tolak Tawaran Latih Liverpool: Jadi Suksesor Jurgen Klopp Sangat Sulit

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |11:10 WIB
Xabi Alonso disarankan jangan terima tawaran melatih Liverpool (Foto: Reuters/Aziz Karimov)
LIVERPOOL - Michael Owen menyarankan Xabi Alonso tolak tawaran melatih Liverpool untuk menjadi suksesor Jurgen Klopp. Eks pemain Manchester United itu menilai sang mantan gelandang akan dalam masalah besar jika memutuskan berlabuh ke The Reds.

Alonso saat ini tengah diburu oleh klub besar Eropa seperti Bayern Munich dan Liverpool. Kedua tim ini tertarik karena pelatih berusia 42 tahun itu sukses menyulap Bayer Leverkusen menjadi sangat perkasa di musim ini. Die Werkself sedang memimpin klasemen Liga Jerman dengan koleksi 64 poin.

Xabi Alonso

Bayern ingin mendatangkan Alonso untuk menggantikan sosok Thomas Tuchel yang akan hengkang di akhir musim ini. Liverpool juga sedang mencari suksesor Klopp karena akan hengkang pada akhir musim nanti.

Liverpool sendiri kabarnya menjadikan Alonso sebagai target utama mereka. Karenanya, pelatih Bayer Leverkusen itu dirasa sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Klopp.

Namun begitu, Owen tidak menyarankan Alonso memilih Liverpool walau itu adalah mantan klubnya. Pria asal Inggris ini justru lebih mendukung sang pelatih mengasuh Bayern Munich. Hal itu berdasarkan pengalaman kepelatihannya yang dinilai masih seumur jagung.

“Ini adalah dilema besar bagi Xabi Alonso. Real Madrid adalah kemungkinan lain di masa depan, kecuali dia bertahan di Leverkusen maka ini akan menjadi pertarungan langsung antara Liverpool dan Bayern dan Anda dapat melihat pro kontranya,. Dia belum lama menjadi pelatih jadi saya pikir pilihan yang lebih aman adalah pergi ke Bayern Munich,” kata Owen, dilansir dari Goal International, Jumat (8/3/2024).

Halaman:
1 2
      
