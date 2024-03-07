Alasan Inter Milan Harus Susah Payah Kalahkan Genoa 2-1 di Liga Italia 2023-2024

ALASAN Inter Milan harus bersusah payah kalahkan Genoa 2-1 di Liga Italia 2023-2024 terungkap. Gelandang Inter Milan, Kristjan Asllani, mengakui timnya memang kelelahan dalam pertandingan itu.

Asllani mengatakan kemenangan atas Genoa sangat krusial bagi Inter Milan. Namun begitu, pemain berpaspor Albania itu mengakui Inter Milan harus bersusah payah untuk mengalahkan Genoa karena kelelahan.

“Ini adalah kemenangan yang sangat penting, karena Genoa datang ke sini dengan banyak poin di belakang mereka, mereka memainkan sepakbola yang bagus dan kami kebobolan gol yang bisa dihindari, tapi kami melakukannya dengan baik dan menderita bersama sebagai sebuah tim,” kata Asllani, dikutip dari Football Italia, Kamis (7/3/2024).

“Ada sedikit kelelahan di babak kedua, namun tiga poin ini sangat penting karena kami ingin sedikit memperlebar keunggulan kami,” sambungnya.

Sementara itu, Asllani mengatakan senang berhasil mencetak gol pertama untuk Inter Milan di Liga Italia musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu mempersembahkan satu gol tersebut untuk keluarga dan rekan satu timnya.