Ungkit Final Liga Champions 2022-2023, Thierry Henry Kagum dengan Strategi Simone Inzaghi Bersama Inter Milan

LONDON – Thierry Henry mengaku kagum dengan strategi pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Bahkan, legenda Arsenal itu juga terkesan dengan formasi 3-5-2 saat Inter Milan menghadapi Manchester City di final Liga Champions 2022-2023.

Simone Inzaghi sedang membawa Inter Milan menampilkan performa apik di sepanjang musim 2023-2024. Sebab, Nerazzurri -julukan Inter Milan- memimpin klasemen sementara Liga Italia dengan 72 poin dari 27 laga dan unggul 15 angka dari Juventus.

Sementara Thierry Henry mengaku kagum dengan Simone Inzaghi dan telah mengikuti perjalanan karirnya sebagai pelatih, ketika masih berada di Lazio. Bahkan, ia menilai siapapun yang bertemu dengan tim besutan Simone Inzaghi di Piala Liga sedang berada dalam masalah besar.

"Saya telah mengikutinya sejak lama, sejak masih di Lazio. Ia pernah dikenal sebagai seorang pria yang jika Anda bertemu dengannya di sebuah pertandingan piala, Anda berada dalam masalah," kata Thierry Henry dikutip dari Football Italia, Selasa (5/3/2024).

Simone Inzaghi memulai karirnya, sebagai pelatih dengan menangani tim muda Lazio. Kemudian, pria asal Italia itu sempat menjadi pelatih Lazio U-17 serta U-19.

Sementara pada April 2016, Simone Inzaghi ditunjuk sebagai pelatih sementara Lazio. Kemudian pada Juli 2016, ia resmi menjabat sebagai pelatih kepala Lazio hingga Juni 2021.