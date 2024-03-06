Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Pertandingan AFC Champions League dan AFC Cup 2023-2024 di RCTI+ SuperApp

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |15:03 WIB
Jadwal Pertandingan AFC Champions League dan AFC Cup 2023-2024 di RCTI+ SuperApp
Saksikan pertandingan Liga Champions Asia dan AFC Cup 2023-2024 di RCTI+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

KEJUARAAN AFC Champions League musim 2023-2024 memasuki babak quarterfinal alias perempatfinal. Pada pertandingan di leg I tengah pekan ini, tersaji big match antara dua tim besar dari Arab Saudi, yakni Al-Hilal vs Al-Ittihad.

Selain AFC Champions League atau Liga Champions Asia 2023-2024, para pecinta sepakbola juga bisa menyaksikan pertandingan dari kejuaraan AFC Cup 2023-2024 di RCTI+.

Berikut jadwal AFC Champions League 2023-2024 yang tayang di RCTI+ minggu ini :

Selasa, 5 Maret 2024

Quaterfinal - Leg 1 : Jeonbuk Hyundai Motors FC vs Ulsan Hyundai FC, Pukul 16:55 WIB

Rabu, 6 Maret 2024

Quaterfinal - Leg 1 : Al Hilal vs Al Ittihad, Pukul 00:55 WIB

Quaterfinal - Leg 1 : Shandong Taishan FC vs Yokohama F. Marinos, Pukul 17:00 WIB

Jadwal Liga Champions Asia dan AFC Cup 2023-2024 (MNC Media)

Berikut jadwal AFC Cup 2023-2024 yang tayang di RCTI+ minggu ini :

Rabu, 6 Maret 2024

Inter-zonal semifinal - Leg 1 : Abdysh-Ata vs Taichung Futuro , Pukul 19.00 WIB

Kamis, 7 Maret 2024

Inter-zonal semifinal - Leg 1 : Central Coast Mariners vs Odisha FC, Pukul 15.00 WIB

Halaman:
1 2
      
