KEJUARAAN AFC Champions League musim 2023-2024 memasuki babak quarterfinal alias perempatfinal. Pada pertandingan di leg I tengah pekan ini, tersaji big match antara dua tim besar dari Arab Saudi, yakni Al-Hilal vs Al-Ittihad.
Selain AFC Champions League atau Liga Champions Asia 2023-2024, para pecinta sepakbola juga bisa menyaksikan pertandingan dari kejuaraan AFC Cup 2023-2024 di RCTI+.
Berikut jadwal AFC Champions League 2023-2024 yang tayang di RCTI+ minggu ini :
Selasa, 5 Maret 2024
Quaterfinal - Leg 1 : Jeonbuk Hyundai Motors FC vs Ulsan Hyundai FC, Pukul 16:55 WIB
Rabu, 6 Maret 2024
Quaterfinal - Leg 1 : Al Hilal vs Al Ittihad, Pukul 00:55 WIB
Quaterfinal - Leg 1 : Shandong Taishan FC vs Yokohama F. Marinos, Pukul 17:00 WIB
Berikut jadwal AFC Cup 2023-2024 yang tayang di RCTI+ minggu ini :
Rabu, 6 Maret 2024
Inter-zonal semifinal - Leg 1 : Abdysh-Ata vs Taichung Futuro , Pukul 19.00 WIB
Kamis, 7 Maret 2024
Inter-zonal semifinal - Leg 1 : Central Coast Mariners vs Odisha FC, Pukul 15.00 WIB