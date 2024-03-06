Hasil Final EPA Liga 1 U-16 & U-18 2023-2024: Borneo FC U-16 dan PSS Sleman U-18 Juara!

BEKASI - Final Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U-16 dan U-18 2023-2024 baru saja digelar hari ini, Rabu (6/3/2024). Hasilnya, Borneo FC U-16 keluar sebagai juara EPA U-16, sedangkan di level EPA U-18 trofi diberikan kepada PSS Sleman U-18.

Gelaran final berlangsung di Garudayaksa Academy, Bekasi. Adapun laga pertama yang dimainkan yakni final EPA Liga 1 U-16 2023-2024.

Partai final di level itu mempertemukan Persis Solo U-16 kontra Borneo FC U-16. Skuad muda Pesut Etam -julukan Borneo FC- berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 yang sekaligus memastikan mereka merebut gelar juara.

Tak hanya keluar sebagai juara EPA U-16, salah satu pemain Borneo FC juga sukses keluar menjadi pemain terbaik di musim ini. Pemain tersebut adalah Dika Adi Nurdiansyah. Dengan titel juara ini, Borneo FC mendapat suntikan dana sebesar Rp200 juta.

Beralih ke laga final EPA U-18 Liga 1 2023-2024 yang mempertemukan PSS Sleman kontra Borneo FC. Sangat disayangkan, skuad muda Pesut Etam itu tak bisa mengawinkan gelar juara dengan Borneo U-16.