Ratusan Bobotoh Hadiri Latihan Persib Bandung Jelang Lawan Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024

RATUSAN Bobotoh hadiri pada latihan Persib Bandung di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (6/3/2024). Usut punya usut kedatangannya hanya untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada skuad Persib Bandung yang akan menghadapi Persija Jakarta di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024).

Chant-chant serta nyanyian semangat dilontarkan kepada seluruh skuad Persib Bandung. Terutama kepada Rezaldi Hehanussa.

Mereka meminta kepada Rezaldi Hehanussa untuk bermain dengan hati dan semangat tinggi meski Persija Jakarta merupakan tim yang telah membesarkan namanya di persepak bolaan Indonesia.

“Bule (sapaan Rezaldi Hehanussa) kamu harus main dengan hati untuk Persib. Kalahkan Persija dan berikan tiga poin untuk Persib,” ucap para Bobotoh.

Setelah sesi latihan berakhir, skuad Persib menghampiri para Bobotoh yang berkumpul di tribun utara Stadion Sidolig. Mereka mendengarkan keinginan dari Bobotoh agar bisa memenangkan pertandingan melawan Persija.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memastikan kegiatan yang dilakukan Bobotoh ini berdampak positif untuk timnya. Setidaknya meningkatkan motivasi para pemainnya dalam bertanding.