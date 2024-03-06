Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Beltrame Banjir Pujian dari Bojan Hodak Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran Wajib Waspada!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |02:24 WIB
Stefano Beltrame Banjir Pujian dari Bojan Hodak Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran Wajib Waspada!
Stefano Beltrame kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Stefano Beltrame, banjir pujian dari pelatihnya, Bojan Hodak. Sanjungan itu disampaikan jelang Persib melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024.

Menurut Bojan Hodak, Stefano Beltrame mulai menunjukan kualitasnya. Padahal sejak didatangkan Persib pada putaran kedua Liga 1 2023-2024, Stefano Beltrame sempat mendapat kritikan tajam dari Bobotoh -sebutan suporter Persib Bandung.

Stefano Beltrame

Bahkan, Beltrame kerap dibanding-bandingkan dengan Levy Madinda yang merupakan gelandang Persib sebelumnya. Namun kini, kritikan terhadap Stefano Beltrame mulai pudar setelah gelandang yang pernah membela Juventus FC di Liga Italia itu tampil baik di dua laga terakhir Persib Bandung.

Stefano Beltrame dinilai menjadi aktor di balik kemenangan Persib Bandung atas PSIS Semarang dengan skor 3-0. Laga itu yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa, 27 Februari 2024. Alhasil, dia pun terpilih menjadi man of the match versi PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Lalu di laga selanjutnya melawan RANS Nusantara FC, Stefano Beltrame turut menyumbangkan satu dari empat gol yang bersarang ke gawang The Phoenix. Bojan Hodak mengatakan sejak awal sudah percaya dengan kualitas yang dimiliki Stefano Beltrame. Alasan ini yang membuatnya ingin merekrutnya.

“Seperti yang sudah saya katakan, dia adalah pemain bagus, ketika kami mendatangkannya saya tahu soal kemampuannya dan ini yang tidak dimiliki sebelumnya dari kami,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa 5 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656467/pangeran-mbs-segera-beli-fc-barcelona-nilainya-rp195-triliun-skx.webp
Pangeran MBS Segera Beli FC Barcelona, Nilainya RP195 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/01/pelatih_paris_saint_germain_luis_enrique_mengangka.jpg
Luis Enrique Pelatih Terbaik FIFA 2025, Ini Sederet Prestasinya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement