Stefano Beltrame Banjir Pujian dari Bojan Hodak Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Macan Kemayoran Wajib Waspada!

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Stefano Beltrame, banjir pujian dari pelatihnya, Bojan Hodak. Sanjungan itu disampaikan jelang Persib melawan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023-2024.

Menurut Bojan Hodak, Stefano Beltrame mulai menunjukan kualitasnya. Padahal sejak didatangkan Persib pada putaran kedua Liga 1 2023-2024, Stefano Beltrame sempat mendapat kritikan tajam dari Bobotoh -sebutan suporter Persib Bandung.

Bahkan, Beltrame kerap dibanding-bandingkan dengan Levy Madinda yang merupakan gelandang Persib sebelumnya. Namun kini, kritikan terhadap Stefano Beltrame mulai pudar setelah gelandang yang pernah membela Juventus FC di Liga Italia itu tampil baik di dua laga terakhir Persib Bandung.

Stefano Beltrame dinilai menjadi aktor di balik kemenangan Persib Bandung atas PSIS Semarang dengan skor 3-0. Laga itu yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa, 27 Februari 2024. Alhasil, dia pun terpilih menjadi man of the match versi PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Lalu di laga selanjutnya melawan RANS Nusantara FC, Stefano Beltrame turut menyumbangkan satu dari empat gol yang bersarang ke gawang The Phoenix. Bojan Hodak mengatakan sejak awal sudah percaya dengan kualitas yang dimiliki Stefano Beltrame. Alasan ini yang membuatnya ingin merekrutnya.

“Seperti yang sudah saya katakan, dia adalah pemain bagus, ketika kami mendatangkannya saya tahu soal kemampuannya dan ini yang tidak dimiliki sebelumnya dari kami,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa 5 Maret 2024.