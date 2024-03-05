Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Thomas Doll Minta Rizky Ridho Cs Tak Pusingkan 7 Laga Sisa di Liga 1 2023-2024

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, meminta Rizky Ridho cs tak pusingkan 7 laga tersisa di Liga 1 2023-2024. Sebab, eks pelatih Borussia Dortmund itu ingin para pemain Persija fokus menatap laga demi laga guna meraih kemenangan.

“Untuk sekarang, saya tak mau para pemain memikirkan hal yang terlalu jauh ke depan. Sekarang baiknya tim fokus dengan apa yang ada di depan mata,” ungkap Thomas Doll, dilansir dari laman Persija, Selasa (5/3/2024).

“Saya berpesan kepada pemain untuk tetap percaya bahwa kami bisa terus meraih kemenangan setelah laga terakhir,” lanjutnya.

Thomas Doll sadar bahwa Macan Kemayoran menjalani rintangan yang cukup berat pada musim ini. Tapi, satu hal yang perlu dicatat para pemain, dia ingin semua pemain Persija terus menjaga kekompakan guna mencatat hasil manis di sisa tujuh laga yang ada.

“Kami telah merasakan susah dan senang bersama. Sekarang dalam situasi krusial ini kami harus tetap kompak bersama. Bisa dibilang semuanya menaiki perahu yang sama,” ujar Thomas Doll.