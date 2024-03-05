Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persija Jakarta: Bojan Bodak Berharap Bobotoh Diizinkan Hadir di Stadion si Jalak Harupat

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |21:21 WIB
Persib Bandung vs Persija Jakarta: Bojan Bodak Berharap Bobotoh Diizinkan Hadir di Stadion si Jalak Harupat
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berdoa agar Komite Disiplin (Komdis) PSSI menarik sanksi terkait tidak boleh ada penonton saat laga melawan Persija Jakarta di Stadion si Jalak Harupat, Sabtu 9 Maret 2024. Sebab ia ingin bobotoh menyaksikan langsung perjuangan Persib melawan rival abadi mereka.

Menurut Bojan, pertandingan akan terasa berbeda jika tidak dihadiri penonton secara langsung. Terlebih, ini merupakan laga yang dinanti-nantikan para Bobotoh.

“Saya masih berharap mereka (Komdis PSSI) mengubah keputusannya dan kami bisa menghadirkan penonton. Karena bermain dengan suporter dan tanpa suporter itu sangat berbeda terutama ketika memainkan laga derby seperti laga melawan Persija,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Selasa (5/3/2024).

Pelatih asal Kroasia ini mengaku sangat mengetahui pertandingan Persib vs Persija ini. Bahkan dia menganggap ini merupakan laga paling besar di Asia Tenggara.

Persib Bandung

“Jadi semuanya siap dan tidak ada yang mau cedera, semua ingin bermain. Bagi saya sebagai pelatih ini jadi lebih mudah saya tidak perlu untuk memotivasi lagi pemain. Mereka semua ingin bermain, jadi siapapun yang bermain akan mencintai saya dan siapapun yang tidak bermain akan membenci saya,” tegasnya.

