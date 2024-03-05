Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta Tanpa Penonton, Polisi Tetap Lakukan Pengamanan Maksimal

BANDUNG - Laga klasik antara Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion si Jalak Harupat pada Sabtu 9 Maret 2024 berpotensi digelar tanpa kehadiran suporter. Walau begitu, polisi tetap akan melakukan pengamanan seperti biasa.

Keputusan ini dipicu oleh insiden kericuhan yang terjadi dalam pertandingan sebelumnya, saat Persib Bandung bersua dengan PSIS Semarang. Kericuhan itu pecah karena adanya bentrokan antara suporter tandang dan petugas kepolisian di stadion.

Insiden itu akhirnya memicu tindakan tegas dari Komisi Disiplin PSSI, yang mengeluarkan surat putusan kepada Persib. Dalam putusannya, Maung Bandung dilarang menggelar pertandingan tanpa kehadiran penonton pada laga kandang terdekat dan dikenai denda sebesar Rp 25 juta.

Menyikapi hal ini, Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, menyatakan pihaknya sudah melihat hasil keputusan dari Komdis PSSI. Dalam waktu dekat, polisiakan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk pertandingan Persib melawan Persija.

"Kalau kami melihat dari keputusan sidang komite disiplin sih sudah ada putusan, namun hari ini Selasa kami akan rakorkan bersama dengan panpel dan stakeholder terkait pukul 13.00 WIB," ujar Kusworo saat ditemui di Soreang, Selasa (5/3/2024).