HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bawa-Bawa Manchester City, Trent Alexander-Arnold Bicara Berharganya Trofi Liverpool

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |02:21 WIB
Bawa-Bawa Manchester City, Trent Alexander-Arnold Bicara Berharganya Trofi Liverpool
Trent Alexander-Arnold kala membela Liverpool. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold, berbicara soal berharganya trofi yang didapat timnya sejauh ini. Dalam membahas hal itu, Alexander-Arnold turut membawa-bawa rival sengitnya, Manchester City.

Liverpool dan Manchester City dalam beberapa tahun terakhir selalu bersaing untuk memperebutkan gelar Liga Inggris. Namun, The Citizens -julukan Man City- dinilai lebih sukses memenangkan gelar juara ketimbang Liverpool.

Liverpool juara Piala Liga Inggris

Sementara pada musim 2023-2024, Liverpool sedang memimpin klasemen sementara Liga Inggris dengan 63 poin dari 27 pertandingan. Mereka unggul satu angka dari Manchester City ditempat kedua.

Kedua tim pun akan saling berhadapan di pekan ke-28 Liga Inggris musim ini. Liverpool akan bertindak sebagai tim tuan rumah dan menjamu Manchester City di Anfield Stadium, Minggu 10 Maret 2024 pukul 22.45 WIB.

Trent Alexander-Arnold mengakui menghadapi Manchester City akan menjadi laga sulit untuk Liverpool. Menurutnya, The Citizens merupakan sebuah mesin yang diciptakan untuk terus meraih kemenangan di setiap laganya.

"Itu sulit. Anda menghadapi sebuah mesin yang dibuat untuk menang itulah cara paling sederhana untuk menggambarkan Man City dan organisasi mereka," kata Trent Alexander-Arnold dikutip dari Tribal Football, Rabu (6/3/2024).

Halaman:
1 2
      
