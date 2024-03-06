Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erling Haaland Tak Tutup Peluang Gabung Real Madrid, Segera Angkat Kaki dari Manchester City?

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |01:28 WIB
Erling Haaland Tak Tutup Peluang Gabung Real Madrid, Segera Angkat Kaki dari Manchester City?
Erling Haaland kala berlaga bersama Manchester City. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Penyerang Manchester City, Erling Haaland, buat pernyataan mengejutkan dengan menyatakan tak tutup peluang gabung Real Madrid. Akankah dia segera angkat kaki dari Man City?

Erling Haaland diketahui bergabung dengan Manchester City pada Juli 2022. Dia hijrah ke klub raksasa Inggris itu usai meninggalkan Borussia Dortmund.

Erling Haaland

Penyerang berusia 22 tahun itu pun langsung menunjukkan performa apik. Haaland sukses membawa The Citizens -julukan Manchester City- memenangkan Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia Antarklub.

Usai membawa Manchester City memenangkan banyak gelar, Erling Haaland pun dikaitkan dengan Real Madrid. Kabarnya, Los Blancos -julukan Real Madrid- siap membawa Erling Haaland yang masih memiliki kontrak dengan Manchester City hingga Juni 2027.

Meski tak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Real Madrid, Haaland memastikan akan berusaha fokus membela klubnya saat ini. Apalagi, Man City akan dihadapkan dua laga sulit. Erling Haaland sendiri mengaku sangat bahagia berada di Manchester City.

"Saya sangat bahagia, terutama dengan orang-orang di sekitar saya. Saya mengatakan ini sekarang, ini mungkin akan menjadi berita utama yang besar. Besok, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya senang," kata Erling Haaland dikutip dari Goal International, Rabu (6/3/2024).

Halaman:
1 2
      
