HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kylian Mbappe Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Kemenangan PSG atas Real Sociedad di 16 Besar Liga Champions 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |22:44 WIB
Kylian Mbappe Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Kemenangan PSG atas Real Sociedad di 16 Besar Liga Champions 2023-2024
Laga Real Sociedad vs PSG di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
KYLIAN Mbappe banjir pujian usai jadi pahlawan kemenangan PSG atas Real Sociedad di 16 besar Liga Champions 2023-2024. Salah satunya datang dari rekan setimnya, Vitinha.

Ya, Mbappe tampil luar biasa saat membela PSG melawan Real Sociedad di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Bermain di Stadion Anoeta, Rabu (6/3/2024) dini hari WIB, PSG sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Kylian Mbappe

Mbappe mencetak dua gol kemenangan timnya itu. PSG pun berhak melaju ke babak perempatfinal karena unggul agregat 4-1 atas tim asal Spanyol itu.

Usai laga, Vitinha mengatakan selalu menyenangkan saat berada satu tim dengan pemain Timnas Prancis itu. Sebab, Mbappe menjadi aktor penting dalam memberi warna dalam permainan PSG.

"Kami bangga menjadi rekan satu timnya, kami tahu perbedaan yang ia buat untuk kami," kata Vitinha, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (6/3/2024).

