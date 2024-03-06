5 Pembelian Pemain PSG Terburuk Sepanjang Masa, Nomor 1 Pecahkan Rekor Transfer Termahal Dunia!

TERDAPAT 5 pembelian pemain Paris Saint-Germain (PSG) terburuk sepanjang masa yang menarik untuk diketahui. Sebagai salah satu klub terbaik di Liga Prancis, bahkan Eropa, PSG kerap mendatangkan pemain berstatus bintang.

Kendati demikian, tidak semua pemain yang didatangkan tim berjuluk Les Parisiens itu dapat bersinar. Beberapa di antaranya bahkan menampilkan performa yang mengecewakan hingga disebut sebagai pembelian terburuk. Lantas, penasaran siapa saja pemain tersebut?

Berikut 5 Pembelian Pemain PSG Terburuk Sepanjang Masa:

5. Sergio Ramos





PSG mendapatkan Sergio Ramos secara cuma-cuma alias gratis karena kontrak bek berpengalaman itu telah berakhir dengan Real Madrid pada 2021 silam. Hadirnya Ramos diharapkan dapat membantu lini bertahan PSG dan menularkan pengalamannya di kompetisi Eropa.

Hanya saja, PSG kena sial karena mendapatkan Ramos yang bisa dikatakan sudah habis masanya. Saat pindah ke PSG, mantan bek Timnas Spanyol itu lebih banyak absen karena mengalami cedera.

4. Jese Rodriguez





PSG juga pernah membeli pemain bintang Madrid lainnya pada 2016 silam, yakni Jese Rodriguez. Kala itu, Jese sejatinya belum berhasil membuktikan diri di Madrid, namun dianggap sebagai pemain yang menjanjikan.

Tak heran jika pada akhirnya PSG tertarik kepada Jese. Namun, nyatanya Jese gagal bersinar di PSG karena kalah saing dengan pemain lainnya.