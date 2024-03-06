Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

PSG Melaju ke Babak Perempatfinal Liga Champions 2023-2024, Luis Enrique Bongkar Kunci Sukses Les Parisiens

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |09:42 WIB
PSG Melaju ke Babak Perempatfinal Liga Champions 2023-2024, Luis Enrique Bongkar Kunci Sukses Les Parisiens
Pelatih PSG, Luis Enrique (Foto: Reuters)
A
A
A

SAN SEBASTIAN - Luis Enrique menilai PSG tampil dengan semangat luar biasa melawan Real Sociedad dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 di Stadion Anoeta, Rabu (6/3/2024). Hasilnya, Les Parisiens pun meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Kemenangan PSG atas tim asal Spanyol itu mempertegas mereka untuk merebut satu slot tiket babak perempat final PSG unggul agregat 4-1 atas Real Sociedads setelah sebelumnya mereka menang 2-0 di leg pertama.

 

Luis Enrique mengatakan timnya sejak awal laga memang sudah berkomitmen untuk meraih kemenangan. Hal itu membuat semangat para pemain menjadi berlipat ganda menghadapi Sociedad.

"Mereka semua bermain di level yang sangat tinggi," kata Luis Enrique dilansir dari Tuttomercato, Rabu (6/3/2024).

 BACA JUGA:

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan Les Parisiens mampu menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit dalan laga itu. Alhasil, timnya pantas meraih kemenangan atas Real Sociedad.

"Mereka solid dalam bertahan dan sangat efisien di lini depan," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
