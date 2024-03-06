5 Pemain Top Dunia yang Meraih Trofi Liga Champions dengan Tim yang Berbeda, Nomor 1 Diraih dengan Tiga Klub

TERDAPAT 5 pemain top dunia yang meraih trofi Liga Champions dengan tim yang berbeda yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Liga Champions merupakan salah satu kompetisi yang paling sulit di dunia.

Tak heran jika banyak pesepakbola yang berusaha keras menjuarai dan mengangkat trofi si Kuping Besar tersebut. Menariknya, ada 23 pemain yang berhasil meraih gelar Liga Champions tersebut tak hanya di satu klub, tapi di tim yang berbeda.

Tentu pencapaian itu sangat sulit untuk dicapai, sehingga sejauh ini memang baru 23 pemain saja yang bisa melakukannya. Dari 23 pemain itu, Okezone akan membahas lima di antaranya yang memiliki trofi Liga Champions yang paling banyak.

Berikut 5 Pemain Top Dunia yang Meraih Trofi Liga Champions dengan Tim yang Berbeda:

5. Gerard Pique (Manchester United dan Barcelona)





Pique sudah mengoleksi empat trofi Liga Champions. Gelar pertama diraihnya saat masih di Manchester United, tepatnya pada Liga Champions 2007-2008.

Selanjutnya, Pique meraih tiga gelar selanjutnya saat membela Barcelona. Ketiga gelar itu diraih pada musim 2008-2009, 2010-2011, dan 2014-2015.

4. Mateo Kovacic (Real Madrid dan Chelsea)





Kovacic bisa dikatakan pemain yang sangat beruntung karena mampu merasakan empat gelar Liga Champions di dua tim berbeda, yakni Real Madrid dan Chelsea.

Kovacic merasakan gelar Liga Champions pertama kali bersama Madrid, itu pun langsung diraihnya secara tiga musim beruntun sejak 2015-2016 sampai 2017-2018. Lalu bersama Chelsea, Kovacic merasakan trofi si Kuping Besar pada musim 2020-2021.