HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Madrid vs RB Leipzig di 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Carlo Ancelotti Ingatkan Lini Belakang Harus Waspada!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |15:10 WIB
Real Madrid vs RB Leipzig di 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Carlo Ancelotti Ingatkan Lini Belakang Harus Waspada!
Real Madrid siap kalahkan RB Leipzig di leg II 16 besar Liga Champipns 2023-2024. (Foto: Reuters)
MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengingatkan lini belakang timnya harus benar-benar waspada saat menjamu RB Leipzig di leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024, pada Kamis 7 Maret 2024 pukul 03.00 WIB nanti. Pasalnya Ancelotti tahu betul tim tamu memiliki transisi penyerangan yang cepat nan berbahaya.

Pada pertemuan leg pertama, Los Blancos -julukan Real Madrid- menang 1-0 atas RB Leipzig. Pertemuan kedua tim berlangsung di Red Bull Arena Leipzig, pada 14 Februari 2024.

Dari hasil evaluasi leg pertama itu, Ancelotti merasa lini belakang Madrid benar-benar bekerja keras untuk menjaga serangan RB Leipzig. Ia pun menilai hal yang sama akan terjadi saat di Stadion Santiago Bernabeu dini hari nanti.

Kabar baiknya, Carlo Ancelotti mengatakan Madrid sudah menyiapkan diri dengan cukup baik untuk laga tersebut. Karena itu, dia harap Jude Bellingham dan kawan-kawan dapat bermain apik demi meraih tiket ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024.

Real Madrid

"Kami harus menampilkan performa lengkap karena itu akan memberi kami peluang untuk memenangkan pertandingan ini," kata Carlo Ancelotti dilansir dari laman Real Madrid, Rabu (6/3/2024).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan timnya memang telah melakukan sederet evaluasi dari leg pertama melawan RB Leipzig. Sebab, dia tidak puas dengan performa Real Madrid meskipun meraih kemenangan atas tim lawan.

