Harry Kane Harap Bayern Munich Bangkit Usai Kalahkan Lazio di Liga Champions 2023-2024

MUNICH - Bayern Munich melaju ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024 usai mengalahkan Lazio di leg kedua 16 besar. Harry Kane berharap kemenangan ini menjadi titik kebangkitan FC Hollywood.

Bayern Munich berhasil membalaskan dendam setelah kalah 0-1 dari Lazio di leg pertama. Die Roten menang telak 3-0 pada laga leg kedua yang berlangsung di Allianz Arena, Jerman, Rabu (6/3/2024) dini hari WIB. Hasil ini praktis membuat mereka merebut tiket perempat final dengan skor agregat 3-1.

Adapun tiga gol kemenangan Bayern Munich dini hari tadi dicetak lewat brace Kane (36' dan 66'), dan Thomas Muller (45+2'). Torehan dua gol di laga kontra Lazio sekaligus membuat Harry Kane dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga tersebut.

Kane pun berharap kemenangan ini menjadi titik balik Bayern Munich untuk mengarungi sisa laga di semua kompetisi musim ini. Eks bomber Tottenham Hotspur ini yakin jika Die Roten terus tampil konsisten, merebut gelar juara bukanlah hal yang mustahil.

"Mudah-mudahan kami bisa menggunakan ini sebagai titik balik untuk sisa tahun ini. Jika kami tampil seperti itu di sebagian besar pertandingan, kami akan meraih kemenangan," kata Kane, dilansir dari situs resmi UEFA, Rabu (6/3/2024).

Lebih lanjut, Kane mengaku sangat senang bisa menyumbang dua gol dalam kemenangan Bayern Munich atas Lazio. Torehan dua gol ini semakin membuatnya semakin percaya diri.