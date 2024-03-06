Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Harry Kane Harap Bayern Munich Bangkit Usai Kalahkan Lazio di Liga Champions 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |08:00 WIB
Harry Kane Harap Bayern Munich Bangkit Usai Kalahkan Lazio di Liga Champions 2023-2024
Striker Bayern Munich, Harry Kane (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH - Bayern Munich melaju ke perempatfinal Liga Champions 2023-2024 usai mengalahkan Lazio di leg kedua 16 besar. Harry Kane berharap kemenangan ini menjadi titik kebangkitan FC Hollywood.

Bayern Munich berhasil membalaskan dendam setelah kalah 0-1 dari Lazio di leg pertama. Die Roten menang telak 3-0 pada laga leg kedua yang berlangsung di Allianz Arena, Jerman, Rabu (6/3/2024) dini hari WIB. Hasil ini praktis membuat mereka merebut tiket perempat final dengan skor agregat 3-1.

Adapun tiga gol kemenangan Bayern Munich dini hari tadi dicetak lewat brace Kane (36' dan 66'), dan Thomas Muller (45+2'). Torehan dua gol di laga kontra Lazio sekaligus membuat Harry Kane dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga tersebut.

Kane pun berharap kemenangan ini menjadi titik balik Bayern Munich untuk mengarungi sisa laga di semua kompetisi musim ini. Eks bomber Tottenham Hotspur ini yakin jika Die Roten terus tampil konsisten, merebut gelar juara bukanlah hal yang mustahil.

"Mudah-mudahan kami bisa menggunakan ini sebagai titik balik untuk sisa tahun ini. Jika kami tampil seperti itu di sebagian besar pertandingan, kami akan meraih kemenangan," kata Kane, dilansir dari situs resmi UEFA, Rabu (6/3/2024).

Lebih lanjut, Kane mengaku sangat senang bisa menyumbang dua gol dalam kemenangan Bayern Munich atas Lazio. Torehan dua gol ini semakin membuatnya semakin percaya diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656649/resmi-sumardji-mundur-dari-kursi-manajer-timnas-indonesia-wmn.webp
Resmi, Sumardji Mundur dari Kursi Manajer Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_foto.jpg
Reaksi Indra Sjafri usai Didepak PSSI Buntut Kegagalan Timnas U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement