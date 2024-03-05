Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Diperkuat Maarten Paes Dkk: Fix Menang Kandang dan Tandang!

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Maarten Paes, Thom Haye, dan Ragnar Oratmangoen akan diulas Okezone. Dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini Selasa (5/3/2024), wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sudah menerima permohonan permintaan kewarganegaraan tiga pemain keturunan.

Mereka ialah Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes. Selanjutnya, proses naturalisasi tiga nama di atas akan dibahas di Komisi III dan X. Setelah disetujui, proses naturalisasi selanjutnya menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

(Proses naturalisasi Thom Haye dirapatkan bulan ini. (Foto: Instagram/thomhaye)

Setelah Keppres keluar, Thom Haye dan kawan-kawan akan mengambil sumpah WNI. Usai mengambil sumpah WNI, langkah selanjutnya adalah perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI.

Meski sulit melihat proses naturalisasi ketiganya rampung sebelum tanggal 13 Maret 2024 (batas pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam), bukan berarti peluang melihat Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan tampil melawan Vietnam sudah tertutup.

Jika nama-nama ini di luar dugaan bisa bermain melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan sangat diuntungkan. Dalam pola 3-4-3 andalannya, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes.

Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner. Di posisi wing back kanan ada Sandy Walsh dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya.