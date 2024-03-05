Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Diperkuat Maarten Paes Dkk: Fix Menang Kandang dan Tandang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |12:07 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Diperkuat Maarten Paes Dkk: Fix Menang Kandang dan Tandang!
Ragnar Oratmangoen bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam? (Foto: Instagram/@0ratmangoen)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Maarten Paes, Thom Haye, dan Ragnar Oratmangoen akan diulas Okezone. Dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini Selasa (5/3/2024), wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sudah menerima permohonan permintaan kewarganegaraan tiga pemain keturunan.

Mereka ialah Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes. Selanjutnya, proses naturalisasi tiga nama di atas akan dibahas di Komisi III dan X. Setelah disetujui, proses naturalisasi selanjutnya menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Proses naturalisasi Thom Haye dirapatkan bulan ini. (Foto: Instagram/thomhaye)

Baca Juga:
baca_juga

(Proses naturalisasi Thom Haye dirapatkan bulan ini. (Foto: Instagram/thomhaye)

Setelah Keppres keluar, Thom Haye dan kawan-kawan akan mengambil sumpah WNI. Usai mengambil sumpah WNI, langkah selanjutnya adalah perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI.

Meski sulit melihat proses naturalisasi ketiganya rampung sebelum tanggal 13 Maret 2024 (batas pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam), bukan berarti peluang melihat Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan tampil melawan Vietnam sudah tertutup.

Jika nama-nama ini di luar dugaan bisa bermain melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan sangat diuntungkan. Dalam pola 3-4-3 andalannya, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes.

Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner. Di posisi wing back kanan ada Sandy Walsh dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656271/hasil-liga-inggris-manchester-united-gagal-menang-lawan-bournemouth-qrw.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Gagal Menang Lawan Bournemouth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement