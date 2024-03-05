Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Kehilangan Nomor Punggung di Wolverhampton Wanderers U-21, Resmi Gabung Klub Liga Prancis?

PEMAIN Timnas Indonesia, Justin Hubner, kehilangan nomor punggung di Wolverhampton Wanderers U-21. Apakah ini pertanda bek 20 tahun ini sudah fix resmi meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21?

Akhir pekan lalu di channel Instagram-nya yang berbayar, Justin Hubner mengatakan bakal ada berita besar minggu ini. “Berita besar minggu depan," tulis Justin Hubner di stories Instagram-nya yang berbayar.

Tak lama setelah mengeluarkan unggahan di atas, Justin Hubner membagikan foto-fotonya dirinya membawa banyak koper. Hal itu mengindikasikan pemegang lima caps bersama Timnas Indonesia ini meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21.

Kabar itu semakin kencang karena Justin Hubner menghilang dari skuad Wolverhampton Wanderers U-21 saat bersua Newcastle United U-21 dini hari tadi. Nomor punggung 3 yang biasa dikenakan Justin Hubner selaku kapten Wolverhampton Wanderers U-21 pun dikenakan pemain lain.

Mengutip dari Soccerway, pemain Wolverhampton Wanderers U-21 yang mengenakan nomor punggung 3 di laga dini hari tadi adalah Aaron Keto-Diyawa. Sebelumnya, Aaron Keto-Diyawa biasa mengenakan nomor punggung 11 di Wolverhampton Wanderers U-21.

Jika benar pergi, ke mana Justin Hubner akan berlabuh? Di Instagram-nya yang berbayar, Justin Hubner menyebut tiga negara yakni Prancis, Belanda dan Belgia.