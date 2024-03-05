Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Kehilangan Nomor Punggung di Wolverhampton Wanderers U-21, Resmi Gabung Klub Liga Prancis?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |11:10 WIB
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Kehilangan Nomor Punggung di Wolverhampton Wanderers U-21, Resmi Gabung Klub Liga Prancis?
Justin Hubner segera tinggalkan Wolverhampton Wanderers U-21 musim ini? (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Justin Hubner, kehilangan nomor punggung di Wolverhampton Wanderers U-21. Apakah ini pertanda bek 20 tahun ini sudah fix resmi meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21?

Akhir pekan lalu di channel Instagram-nya yang berbayar, Justin Hubner mengatakan bakal ada berita besar minggu ini. “Berita besar minggu depan," tulis Justin Hubner di stories Instagram-nya yang berbayar.

Justin Hubner

Tak lama setelah mengeluarkan unggahan di atas, Justin Hubner membagikan foto-fotonya dirinya membawa banyak koper. Hal itu mengindikasikan pemegang lima caps bersama Timnas Indonesia ini meninggalkan Wolverhampton Wanderers U-21.

Kabar itu semakin kencang karena Justin Hubner menghilang dari skuad Wolverhampton Wanderers U-21 saat bersua Newcastle United U-21 dini hari tadi. Nomor punggung 3 yang biasa dikenakan Justin Hubner selaku kapten Wolverhampton Wanderers U-21 pun dikenakan pemain lain.

Mengutip dari Soccerway, pemain Wolverhampton Wanderers U-21 yang mengenakan nomor punggung 3 di laga dini hari tadi adalah Aaron Keto-Diyawa. Sebelumnya, Aaron Keto-Diyawa biasa mengenakan nomor punggung 11 di Wolverhampton Wanderers U-21.

Jika benar pergi, ke mana Justin Hubner akan berlabuh? Di Instagram-nya yang berbayar, Justin Hubner menyebut tiga negara yakni Prancis, Belanda dan Belgia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189945/timnas_indonesia_berpotensi_balaskan_dendam_ke_finlandia_di_fifa_series_2026_pssi-hFuC_large.jpg
Timnas Indonesia Kalah 0-5 dari Finlandia pada 2006, Balas Dendam 20 Tahun Kemudian?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/49/1656051/pembalap-muda-awhin-sanjaya-meninggal-dunia-di-final-sumatera-cup-prix-2025-nhx.webp
Pembalap Muda Awhin Sanjaya Meninggal Dunia di Final Sumatera Cup Prix 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/timnas_futsal_indonesia_menumbangkan_myanmar_5_1_p.jpg
Timnas Futsal Indonesia Hancurkan Myanmar Dihajar 5-1 di Laga Perdana SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement