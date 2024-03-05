Real Sociedad vs PSG: Takefusa Kubo Cs Bakal Habis-habisan di Leg II 16 Besar Liga Champions 2023-2024

SAN SEBASTIAN – Pelatih Real Sociedad, Imanol Alguacil, memastikan timnya bakal habis-habisan di laga melawan Paris Saint-Germain (PSG) dalam leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024. Sebab, duel melawan PSG kali ini akan jadi hidup mati Real Sociedad di Liga Champions.

Ya, Real Sociedad akan menjamu PSG di Stadion Anoeta, San Sebastian, Spanyol, Rabu 6 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Laga ini menjadi ujian berat bagi tim berjuluk Los Txuri-Urdin.

Pasalnya, Real Sociedad harus menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke markas PSG di leg pertama. Namun begitu, bukan berarti harapan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya telah pupus.

Alguacil melecut semangat anak asuhnya jelang bentrokan leg kedua melawan Les Parisiens -julukan PSG. Juru taktik berusia 52 tahun itu cukup optimistis Real Sociedad bisa meraih hasil positif di markasnya sendiri.

“Saya akan meminta tim untuk menunjukkan kepribadian, sama seperti di Paris. Kami sudah menegaskan di sana bahwa kami mampu. Untuk bagian kami, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencapainya,” ujar Alguacil, dilansir dari situs resmi UEFA, Selasa (5/3/2024).

“Saya ingin atmosfer terbaik, baik di dalam maupun di luar lapangan. Itu tidak akan mudah, tapi kami penuh harapan. Yang penting adalah bersaing dan tetap bertahan,” sambungnya.