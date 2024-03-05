Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Thomas Tuchel Yakin Bayern Munich Balikkan Agregat Gol Lawan Lazio

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |12:44 WIB
Thomas Tuchel Yakin Bayern Munich Balikkan Agregat Gol Lawan Lazio
Thomas Tuchel yakin Bayern Munich akan membalikkan agregat gol (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
A
A
A

MUNICH - Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel, optimistis tim besutannya bisa mengatasi Lazio kendati sedang dalam situasi tertekan. Ia yakin Die Roten bisa menang selisih dua gol di leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Bayern akan menjamu Lazio di Allianz Arena, Munich, Jerman, Rabu 6 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Laga ini menjadi ujian berat bagi The Bavarian karena tertinggal 0-1 setelah kecolongan lewat gol Ciro Immobile di leg pertama.

Penalti Ciro Immobile membawa Lazio memimpin 1-0 atas Bayern Munich (Foto: Reuters/Alberto Lingria)

Situasi ini jelas membuat Bayern wajib bangkit di markasnya. Tuchel meminta anak asuhnya untuk bermain tenang di laga tersebut dan berharap bisa membuka keunggulan lebih dulu.

“Kesabaran dan tidak frustasi jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kami akan menjadi bagian dari pertandingan besok. Kami punya waktu 90 menit untuk membalikkan keadaan,” kata Tuchel, dilansir dari situs resmi UEFA, Selasa (5/3/2024).

“Kami perlu kepala dingin, tapi juga harus merasakan emosi dan memperjelas bahwa kami ingin melakukannya, mencetak gol sejak awal,” sambung pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
