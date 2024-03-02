Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab AC Milan Susah Payah Kalahkan 8 Pemain Lazio di Liga Italia 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |13:16 WIB
Penyebab AC Milan Susah Payah Kalahkan 8 Pemain Lazio di Liga Italia 2023-2024
Laga Lazio vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB AC Milan susah payah kalahkan 8 pemain Lazio di Liga Italia 2023-2024 terungkap. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, menilai para pemainnya kerap melakukan kesalahan.

AC Milan berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Lazio di pertandingan ke-27 Liga Italia 2023-2024. Laga yang berjalan dengan tensi tinggi tersebut berlangsung di Olimpico Stadium, Sabtu (2/3/2024) dini hari WIB.

AC Milan

Noah Okafor menjadi pahlawan AC Milan, setelah mencetak gol pada menit ke-88. Sementara Lazio, mereka harus kehilangan Luca Pellegrini pada menit 57, Adam Marusic pada menit ke-90+4, dan Matteo Guendouzi pada menit ke-90+6 usai mendapat kartu merah.

Kemenangan atas Lazio membuat AC Milan tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 56 poin. Theo Hernandez dan kawan-kawan tertinggal satu angka dari Juventus di peringkat kedua yang baru memainkan 26 laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
