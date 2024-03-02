Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Semalam: Lazio vs AC Milan 0-1, Freiburg vs Bayern Munich 2-2

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |05:41 WIB
Hasil Sepakbola Semalam: Lazio vs AC Milan 0-1, Freiburg vs Bayern Munich 2-2
Laga Lazio vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024. (Foto: AC Milan)
A
A
A

HASIL sepakbola semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah duel seru tersaji, di antaranya ada Lazio vs AC Milan yang berakhir dengan skor 0-1, serta Freiburg vs Bayern Munich dengan skor 2-2.

Ya, laga seru tersaji semalam di sejumlah ajang bergengsi Eropa. Salah satunya di pentas Liga Italia 2023-2024. Ada duel Lazio vs AC Milan yang dibanjiri kartu merah.

Lazio vs AC Milan

Lazio harus menelan hasil memilukan kala menjamu AC Milan di Stadio Olimpico pada Sabtu (2/3/2024) dini hari WIB. Bagaimana tidak, selain kalah 0-1, Lazio harus banjir kartu merah hingga bermain dengan 8 pemain saja.

Duel memang berjalan begitu alot. Bahkan, laga babak pertama Lazio vs AC Milan harus berakhir dengan skor 0-0.

Di babak kedua, Lazio yang bertekad bangkit malah dipaksa bermain dengan 10 orang saja. Sebab, Luca Pellegrini mendapat kartu kuning kedua di menit ke-57.

Unggul jumlah pemain, AC Milan berhasil memanfaatkan situasi dengan baik. Pada menit ke-88, Noah Okafor pun memecah kebuntuan. Dia membobol gawang lawan hingga membawa Milan unggul 1-0.

Jelang akhir laga, duel berjalan lebih sengit. Dua pemain Lazio bahkan diganjar kartu merah di masa injury time babak kedua. Mereka adalah Adam Marusic dan Matteo Guendouzi. Laga pun akhirnya dimenangkan AC Milan dengan skor 1-0.

Selain itu, ada juga duel Freiburg vs Bayern Munich dalam pekan ke-24 Liga Jerman 2023-2024. Bermain di Europa-Park Stadium, Sabtu (2/3/2024) dini hari WIB, Bayern ditahan imbang 2-2.

Tuan rumah sudah berhasil mengejutkan Bayern Munich pada menit ke-12 lewat gol Chistian Gunter. Tertinggal, Bayern tak tinggal diam. Mathys Tei berhasil membawa timnya menyamakan kedudukan lewat golnya di menit ke-35. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir laga babak pertama.

Di babak kedua, Bayern berhasil berbalik unggul. Kali ini, Jamal Musiala yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-75.

