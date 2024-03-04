Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Napoli vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Partenopei Menang Tipis 2-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |05:16 WIB
Hasil Napoli vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Partenopei Menang Tipis 2-1
Napoli menang tipis 2-1 atas Juventus di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters)
NAPLES - Napoli berhasil mengatasi perlawanan Juventus di pekan ke-27 Liga Italia 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Diego Armando Maradona, Senin (4/3/2023) dini hari WIB.

Khvicha Kvaratskhelia dan Giacomo Raspadori masing-masing mencetak satu gol untuk Napoli. Sementara Juventus sempat memperkecil ketertinggalan berkat aksi Federico Chiesa.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di depan pendukung sendiri, Napoli mendominasi penguasaan bola sejak awal laga. Akan tetapi, Juventus yang bermain efektif berhasil memberikan ancaman berbahaya ke gawang tuan rumah.

Sementara itu, dominasi Napoli baru membuahkan hasil pada menit ke-42 lewat aksi Kvaratskhelia. Menerima sebuah bola rebound, Kvaratskhelia melepas tembakan voli first time yang tak bisa dibendung Wojciech Szczesny.

Juventus nyaris menyamakan kedudukan lewat aksi Vlahovic. Namun, skor 1-0 untuk Napoli bertahan sampai jeda.

