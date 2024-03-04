Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Diimbangi Athletic Bilbao, Xavi Hernandez Konfirmasi Cedera Frenkie De Jong dan Pedri

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |08:11 WIB
Barcelona Diimbangi Athletic Bilbao, Xavi Hernandez Konfirmasi Cedera Frenkie De Jong dan Pedri
Frenkie De Jong cedera di laga Barceloa vs Athletic Bilbao (Foto: Reuters)
A
A
A

KABAR buruk datang dari Barcelona. Dua pemain mereka, Frenkie De Jong dan Pedri dikabarkan mengalami cedera. Kondisi buruk kedua pemai dikonfirmasi langsung oleh pelatih Xavi Hernandez.

Barcelona bermain imbang 0-0 kontra Athletic Bilbao di pekan ke-27 Liga Spanyol 2023-2024, Senin (4/3/2024) dini hari WIB. Hasil ini membuat Blaugrana gagal menggeser posisi Girona di klasemen sementara.

“Sangat disayangkan karena cederanya. Tidak bisa dipungkiri keduanya pemain yang sangat penting" ujar Xavi Hernandez dilansir dari laman Football Espana, Senin (4/3/2024).

Lebih lanjut, Xavi mengatakan saat ini pihaknya belum mengetahui secera detail dari cedera Frenkie De Jong dan Pedri. Barcelona masih menunggu kabar dari tim dokter untuk memeriksa cedera keduanya.

"Antara hari ini dan besok kita akan tahu lebih banyak, tapi sepertinya tidak bagus," lanjut Xavi.

Halaman:
1 2
      
